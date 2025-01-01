ClassificationScore

Calcule la métrique de classification pour évaluer la qualité des données prédites par rapport aux données réelles.

Contrairement aux autres méthodes de la section Machine Learning, celle-ci s'applique au vecteur de valeurs vraies plutôt qu'au vecteur de valeurs prédites.

vector vector::ClassificationScore(

const matrix& pred_scores,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);





vector vector::ClassificationScore(

const matrix& pred_scores,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

int param

);

Paramètres

pred_scores

[in] Une matrice contenant un ensemble de vecteurs horizontaux avec des probabilités pour chaque classe. Le nombre de lignes de la matrice doit correspondre à la taille du vecteur de valeurs vraies.

metric

[in] Type de métrique, correspond à une valeur de l'énumération ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Les valeurs CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION et CLASSIFICATION_ROC_AUC sont utilisées.

mode

[in] Mode de moyenne de l'énumération ENUM_AVERAGE_MODE. Utilisé pour les métriques CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION et CLASSIFICATION_ROC_AUC.

param

[in] Dans le cas de la métrique CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, la valeur entière K doit être spécifiée au lieu du mode de moyenne.

Valeur de Retour

Un vecteur contenant la métrique calculée. Dans le cas du mode de moyenne AVERAGE_NONE, le vecteur contient des valeurs métriques pour chaque classe sans moyenne. (Par exemple, dans le cas d'une classification binaire, il s'agirait respectivement de deux métriques pour 'false' et 'true').

Remarque sur les modes de moyenne

AVERAGE_BINARY n'a de sens que pour la classification binaire.

AVERAGE_MICRO – calcule les métriques globalement en comptant le total des vrais positifs, des faux négatifs et des faux positifs.

AVERAGE_MACRO – calcule les métriques pour chaque étiquette et trouve leur moyenne non pondérée. Cela ne prend pas en compte le déséquilibre des étiquettes.

AVERAGE_WEIGHTED – calcule les métriques pour chaque étiquette et trouve leur moyenne pondérée par le support (le nombre d'instances vraies pour chaque étiquette).

Note

En cas de classification binaire, nous pouvons saisir non seulement une matrice n x 2, où la première colonne contient des probabilités pour une étiquette négative et la deuxième colonne contient des probabilités pour une étiquette positive, mais également une matrice composée d'une colonne avec des probabilités positives. Cela est dû au fait que les modèles de classification binaire peuvent renvoyer soit 2 probabilités, soit 1 probabilité pour une étiquette positive.

Exemple :