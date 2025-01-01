ClassificationScore

Calcola la metrica di classificazione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali.

A differenza di altri metodi nella sezione Machine Learning, questo si applica al vettore dei valori reali piuttosto che al vettore dei valori previsti.

vector vector::ClassificationScore(

const matrix& pred_scores,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);





vector vector::ClassificationScore(

const matrix& pred_scores,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

int param

);

Parametri

pred_scores

[in] Matrice contenente un insieme di vettori orizzontali con le probabilità per ciascuna classe. Il numero di righe della matrice dovrebbe corrispondere alla dimensione del vettore dei valori reali.

metric

[in] Tipo di metrica dall'enumerazione ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Vengono utilizzati i valori CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC.

mode

[in] Modalità di media dall'enumerazione ENUM_AVERAGE_MODE . Utilizzato per le metriche CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC.

param

[in] Nel caso della metrica CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY dovrebbe essere specificato il valore intero K invece della modalità di calcolo della media.

Valore Restituito

Vettore contenente la metrica calcolata. Nel caso della modalità di media AVERAGE_NONE, il vettore contiene valori metrici per ciascuna classe senza calcolare la media. (Per esempio, nel caso della classificazione binaria, si tratterebbe di due metriche rispettivamente per 'false' e 'true').

Nota sulle modalità di media

AVERAGE_BINARY è significativo solo per la classificazione binaria.

AVERAGE_MICRO— calcola le metriche globalmente considerando ogni elemento della matrice degli indicatori di classificazione come un'unica classe. La matrice degli indicatori di classificazione fa riferimento ad una matrice con un insieme di probabilità per ciascuna classe.

AVERAGE_MACRO — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media non ponderata. Questo non tiene conto dello sbilanciamento delle etichette.

AVERAGE_WEIGHTED — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media ponderata in base al supporto (il numero di istanze vere per ogni etichetta).

Nota

In caso di classificazione binaria, possiamo inserire non solo una matrice n x 2, dove la prima colonna contiene probabilità per un'etichetta negativa, e la seconda colonna contiene probabilità per un'etichetta positiva, ma anche una matrice costituita da una colonna con probabilità positive. Questo perché i modelli di classificazione binaria possono restituire due probabilità o una probabilità per un'etichetta positiva.

Esempio: