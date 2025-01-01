DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiMachine learningClassificationScore 

ClassificationScore

Calcola la metrica di classificazione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali.

A differenza di altri metodi nella sezione Machine Learning, questo si applica al vettore dei valori reali piuttosto che al vettore dei valori previsti.

vector vector::ClassificationScore(
   const matrix&              pred_scores,   // matrice contenente la distribuzione di probabilità per ogni classe 
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // tipo di metrica
   ENUM_AVERAGE_MODE          mode           // modalità di calcolo della media
   );
 
 
vector vector::ClassificationScore(
   const matrix&              pred_scores,   // matrice contenente la distribuzione di probabilità per ogni classe 
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // tipo di metrica
   int                        param          // parametri aggiuntivi
   );

Parametri

pred_scores

[in] Matrice contenente un insieme di vettori orizzontali con le probabilità per ciascuna classe. Il numero di righe della matrice dovrebbe corrispondere alla dimensione del vettore dei valori reali.

metric

[in] Tipo di metrica dall'enumerazione ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Vengono utilizzati i valori CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC.

mode

[in]  Modalità di media dall'enumerazione ENUM_AVERAGE_MODE . Utilizzato per le metriche CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC.

param

[in] Nel caso della metrica CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY dovrebbe essere specificato il valore intero K invece della modalità di calcolo della media.

 

Valore Restituito

Vettore contenente la metrica calcolata. Nel caso della modalità di media AVERAGE_NONE, il vettore contiene valori metrici per ciascuna classe senza calcolare la media. (Per esempio, nel caso della classificazione binaria, si tratterebbe di due metriche rispettivamente per 'false' e 'true').

Nota sulle modalità di media

AVERAGE_BINARY è significativo solo per la classificazione binaria.

AVERAGE_MICRO—  calcola le metriche globalmente considerando ogni elemento della matrice degli indicatori di classificazione come un'unica classe. La matrice degli indicatori di classificazione fa riferimento ad una matrice con un insieme di probabilità per ciascuna classe.

AVERAGE_MACRO — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media non ponderata. Questo non tiene conto dello sbilanciamento delle etichette.

AVERAGE_WEIGHTED — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media ponderata in base al supporto (il numero di istanze vere per ogni etichetta).

Nota

In caso di classificazione binaria, possiamo inserire non solo una matrice n x 2, dove la prima colonna contiene probabilità per un'etichetta negativa, e la seconda colonna contiene probabilità per un'etichetta positiva, ma anche una matrice costituita da una colonna con probabilità positive. Questo perché i modelli di classificazione binaria possono restituire due probabilità o una probabilità per un'etichetta positiva.

Esempio:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   //vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
 
//--- label scores          0         1         2         3         4         5         6         7         8         9    true pred
   matrix y_scores={{0.0001090.0001860.0004490.0000520.0000020.0000220.0000050.9980590.0000100.001104},  // 7    7
                    {0.0000910.0819560.9168160.0011060.0000060.0000020.0000010.0000000.0000210.000000},  // 2    2
                    {0.0001080.9728630.0036000.0000210.0104790.0000150.0001310.0103850.0023390.000060},  // 1    1
                    {0.9254250.0000800.0029130.0000570.0002740.0006380.0635290.0003160.0000950.006673},  // 0    0
                    {0.0000600.0001260.0000060.0000000.9935130.0000000.0000030.0002220.0000010.006069},  // 4    4
                    {0.0000160.9821240.0000450.0000020.0084450.0000010.0000050.0092300.0001200.000013},  // 1    1
                    {0.0000000.0000400.0000010.0000000.9893950.0001670.0000040.0000700.0001770.010146},  // 4    4
                    {0.0007950.0029380.0234470.0074180.0218380.0024760.0002600.0475510.0000820.893194},  // 9    9
                    {0.0000910.0002260.0000380.0000070.0000480.8549100.0686440.0000800.0010970.074860},  // 5    5
                    {0.0000000.0000000.0000000.0000000.0030040.0000000.0000000.0000350.0000000.996960},  // 9    9
                    {0.9988560.0000090.0009760.0000020.0000000.0000130.0001310.0000060.0000000.000007},  // 0    0
                    {0.0001780.0004460.0003260.0000330.0001930.0000710.9984030.0000150.0003280.000007},  // 6    6
                    {0.0000050.0000160.0001530.0000450.0041100.0000120.0000150.0000310.0000760.995537},  // 9    9
                    {0.9941880.0000030.0025840.0000050.0000050.0001000.0007390.0014730.0000380.000864},  // 0    0
                    {0.0001730.9905690.0007920.0000400.0017980.0000350.0001140.0047500.0017160.000013},  // 1    1
                    {0.0000000.0005370.0000080.0050800.0000460.9929100.0000120.0006710.0003900.000347},  // 5    5
                    {0.0001270.0000030.0000030.0000000.0015830.0000000.0000020.0005550.0000160.997712},  // 9    9
                    {0.0000010.0000120.0000720.0000200.0000000.0000000.0000000.9998680.0000000.000026},  // 7    7
                    {0.0000200.0001050.0011390.9013430.0021320.0838730.0001240.0000970.0109810.000186},  // 3    3
                    {0.0000020.0000480.0000190.0000000.9993470.0000020.0000400.0000510.0000000.000489},  // 4    4
                    {0.0000590.0013440.6125020.0027490.0002290.0006780.0000380.0018440.3797270.000831},  // 8    2
                    {0.0005860.0007400.0016250.0000070.2693410.0000760.0164170.0001990.0001070.710902},  // 4    9
                    {0.0095470.0180550.2837950.0710790.4260740.0823350.0363790.0211880.0039240.047623},  // 2    4
                    {0.0025060.0025450.0011480.0056590.0204160.0001120.0060920.2725360.0031480.685839},  // 7    9
                    {0.0012630.0017690.0002930.0000110.0003020.8817680.1120190.0001250.0023270.000123},  // 6    5
                    {0.0029040.0029090.0134210.0014610.0075190.0012510.0005550.1062190.1071250.756637},  // 8    9
                    {0.0000550.0010800.8931580.0000000.1044920.0001590.0010420.0000130.0000000.000000},  // 4    2
                    {0.0003440.0026930.0711840.0002620.0000010.0000030.0000320.9243620.0007140.000404},  // 2    7
                    {0.0014040.0093750.0026380.2291890.0000640.0008960.0075160.7435570.0044620.000897},  // 3    7
                    {0.4911400.0001250.0000240.0003020.0000380.0349470.4731610.0001700.0000280.000066}}; // 6    0
 
   vector top_k=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,1);
   Print("top 1 accuracy score = ",top_k);
   top_k=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,2);
   Print("top 2 accuracy score = ",top_k);
   vector y_true2={0122};
   matrix y_score2={{0.50.20.2},  // 0 è in cima 2
                    {0.30.40.2},  // 1 è in cima 2
                    {0.20.40.3},  // 2 è in cima 2
                    {0.70.20.1}}; // 2 non è in cima 2
   top_k=y_true2.ClassificationScore(y_score2,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,2);
   Print("top k = ",top_k);
   Print("");
 
   vector ap_micro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_MICRO);
   Print("average precision score micro = ",ap_micro);
   vector ap_macro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_MACRO);
   Print("average precision score macro = ",ap_macro);
   vector ap_weighted=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("average precision score weighted = ",ap_weighted);
   vector ap_none=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("average precision score none = ",ap_none);
   Print("");
 
   vector area_micro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_MICRO);
   Print("roc auc score micro = ",area_micro);
   vector area_macro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_MACRO);
   Print("roc auc score macro = ",area_macro);
   vector area_weighted=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("roc auc score weighted = ",area_weighted);
   vector area_none=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_NONE);
   Print("roc auc score none = ",area_none);
   Print("");
 
//--- classificazione binaria
   vector y_pred_bin={0,1,0,1,1,0,0,0,1};
   vector y_true_bin={1,0,0,0,1,0,1,1,1};
   vector y_score_true={0.3,0.7,0.1,0.6,0.9,0.0,0.4,0.2,0.8};
   matrix y_score1_bin(y_score_true.Size(),1);
   y_score1_bin.Col(y_score_true,0);
   matrix y_scores_bin={{0.70.3},
                        {0.30.7},
                        {0.90.1},
                        {0.40.6},
                        {0.10.9},
                        {1.00.0},
                        {0.60.4},
                        {0.80.2},
                        {0.20.8}};
 
   vector ap=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("average precision score binary = ",ap);
   vector ap2=y_true_bin.ClassificationScore(y_score1_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("average precision score binary = ",ap2);
   vector ap3=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("average precision score none = ",ap3);
   Print("");
 
   vector area=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_BINARY);
   Print("roc auc score binary = ",area);
   vector area2=y_true_bin.ClassificationScore(y_score1_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_BINARY);
   Print("roc auc score binary = ",area2);
   vector area3=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_NONE);
   Print("roc auc score none = ",area3);
 
 
/*
  top 1 accuracy score = [0.6666666666666666]
  top 2 accuracy score = [1]
  top k = [0.75]
  
  average precision score micro = [0.8513333333333333]
  average precision score macro = [0.9326666666666666]
  average precision score weighted = [0.9333333333333333]
  average precision score none = [1,1,0.7,1,0.9266666666666666,0.8333333333333333,1,0.8666666666666667,1,1]
  
  roc auc score micro = [0.9839506172839506]
  roc auc score macro = [0.9892068783068803]
  roc auc score weighted = [0.9887354497354497]
  roc auc score none = [1,1,0.9506172839506173,1,0.984,0.9821428571428571,1,0.9753086419753086,1,1]
  
  average precision score binary = [0.7961904761904761]
  average precision score binary = [0.7961904761904761]
  average precision score none = [0.7678571428571428,0.7961904761904761]
  
  roc auc score binary = [0.7]
  roc auc score binary = [0.7]
  roc auc score none = [0.7,0.7]
*/