ClassificationMetric

Calcule la métrique de classification pour évaluer la qualité des données prédites par rapport aux données vraies. La méthode est appliquée au vecteur de valeurs prédites.

vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

);





vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);

Paramètres

vect_true

[in] Vecteur de valeurs vraies.

metric

[in] Type de métrique, correspond à une valeur de l'énumération ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Des valeurs autres que CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION et CLASSIFICATION_ROC_AUC (utilisées dans la méthode ClassificationScore) sont appliquées.

mode

[in] Mode de moyenne de l'énumération ENUM_AVERAGE_MODE. Utilisé pour les métriques CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION et CLASSIFICATION_RECALL.

Valeur de Retour

Un vecteur contenant la métrique calculée. Dans le cas du mode de moyenne AVERAGE_NONE, le vecteur contient des valeurs métriques pour chaque classe sans moyenne. (Par exemple, dans le cas d'une classification binaire, il s'agirait respectivement de deux métriques pour 'false' et 'true').

Remarque sur les modes de moyenne

AVERAGE_BINARY n'a de sens que pour la classification binaire.

AVERAGE_MICRO – calcule les métriques globalement en comptant le total des vrais positifs, des faux négatifs et des faux positifs.

AVERAGE_MACRO – calcule les métriques pour chaque étiquette et trouve leur moyenne non pondérée. Cela ne prend pas en compte le déséquilibre des étiquettes.

AVERAGE_WEIGHTED – calcule les métriques pour chaque étiquette et trouve leur moyenne pondérée par le support (le nombre d'instances vraies pour chaque étiquette). Cela modifie la 'macro' pour tenir compte du déséquilibre des étiquettes ; cela peut aboutir à un score F qui n'est pas entre précision et rappel.

Exemple :