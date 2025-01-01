ClassificationMetric

Calcola la metrica di classificazione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali Il metodo viene applicato al vettore dei valori previsti.

vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

);





vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);

Parametri

vect_true

[in] Vettore di valori reali.

metric

[in] Tipo di metrica dall'enumerazione ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Vengono applicati valori diversi da CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC (utilizzati nel metodo ClassificationScore).

mode

[in] Modalità di media dall'enumerazione ENUM_AVERAGE_MODE . Utilizzato per le metriche CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION e CLASSIFICATION_RECALL .

Valore Restituito

Vettore contenente la metrica calcolata. Nel caso della modalità di media AVERAGE_NONE, il vettore contiene valori metrici per ciascuna classe senza calcolare la media. (Per esempio, nel caso della classificazione binaria, si tratterebbe di due metriche rispettivamente per 'false' e 'true').

Nota sulle modalità di media

AVERAGE_BINARY è significativo solo per la classificazione binaria.

AVERAGE_MICRO — calcola le metriche globalmente contando i veri positivi, i falsi negativi e i falsi positivi totali.

AVERAGE_MACRO — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media non ponderata. Questo non tiene conto dello sbilanciamento delle etichette.

AVERAGE_WEIGHTED — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media ponderata in base al supporto (il numero di istanze vere per ogni etichetta). Ciò altera la “macro” per tenere conto dello sbilanciamento delle etichette; può risultare in un punteggio F-score che non è compreso tra precisione e richiamo.

Esempio: