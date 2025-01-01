DocumentazioneSezioni
Calcola la metrica di classificazione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali Il metodo viene applicato al vettore dei valori previsti.

vector vector::ClassificationMetric(
   const vector&              vect_true,     // vettore di valori reali
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // tipo di metrica
   );
 
 
vector vector::ClassificationMetric(
   const vector&              vect_true,     // vettore di valori reali
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // tipo di metrica
   ENUM_AVERAGE_MODE          mode           // modalità di calcolo della media
   );

Parametri

vect_true

[in] Vettore di valori reali.

metric

[in] Tipo di metrica dall'enumerazione ENUM_CLASSIFICATION_METRIC. Vengono applicati valori diversi da CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION e CLASSIFICATION_ROC_AUC (utilizzati nel metodo ClassificationScore).

mode

[in]  Modalità di media dall'enumerazione ENUM_AVERAGE_MODE . Utilizzato per le metriche CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION e CLASSIFICATION_RECALL .

Valore Restituito

Vettore contenente la metrica calcolata. Nel caso della modalità di media AVERAGE_NONE, il vettore contiene valori metrici per ciascuna classe senza calcolare la media. (Per esempio, nel caso della classificazione binaria, si tratterebbe di due metriche rispettivamente per 'false' e 'true').

Nota sulle modalità di media

AVERAGE_BINARY è significativo solo per la classificazione binaria.

AVERAGE_MICRO — calcola le metriche globalmente contando i veri positivi, i falsi negativi e i falsi positivi totali.

AVERAGE_MACRO — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media non ponderata. Questo non tiene conto dello sbilanciamento delle etichette.

AVERAGE_WEIGHTED — calcola le metriche per ogni etichetta e trova la loro media ponderata in base al supporto (il numero di istanze vere per ogni etichetta). Ciò altera la “macro” per tenere conto dello sbilanciamento delle etichette; può risultare in un punteggio F-score che non è compreso tra precisione e richiamo.

Esempio:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
 
   vector accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);
   Print("accuracy=",accuracy);
   vector balanced=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY);
   Print("balanced=",balanced);
   Print("");
 
   vector f1_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MICRO);
   Print("f1_micro=",f1_micro);
   vector f1_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MACRO);
   Print("f1_macro=",f1_macro);
   vector f1_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("f1_weighted=",f1_weighted);
   vector f1_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_NONE);
   Print("f1_none=",f1_none);
   Print("");
 
   vector jaccard_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MICRO);
   Print("jaccard_micro=",jaccard_micro);
   vector jaccard_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MACRO);
   Print("jaccard_macro=",jaccard_macro);
   vector jaccard_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("jaccard_weighted=",jaccard_weighted);
   vector jaccard_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_NONE);
   Print("jaccard_none=",jaccard_none);
   Print("");
 
   vector precision_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MICRO);
   Print("precision_micro=",precision_micro);
   vector precision_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MACRO);
   Print("precision_macro=",precision_macro);
   vector precision_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("precision_weighted=",precision_weighted);
   vector precision_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("precision_none=",precision_none);
   Print("");
 
   vector recall_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MICRO);
   Print("recall_micro=",recall_micro);
   vector recall_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MACRO);
   Print("recall_macro=",recall_macro);
   vector recall_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("recall_weighted=",recall_weighted);
   vector recall_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_NONE);
   Print("recall_none=",recall_none);
   Print("");
 
//--- classificazione binaria
   vector y_pred_bin={0,1,0,1,1,0,0,0,1};
   vector y_true_bin={1,0,0,0,1,0,1,1,1};
 
   vector f1_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_BINARY);
   Print("f1_bin=",f1_bin);
   vector jaccard_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_BINARY);
   Print("jaccard_bin=",jaccard_bin);
   vector precision_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("precision_bin=",precision_bin);
   vector recall_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_BINARY);
   Print("recall_bin=",recall_bin);
 
 
/*
  accuracy=[0.6666666666666666]
  balanced=[0.6433333333333333]
  
  f1_micro=[0.6666666666666666]
  f1_macro=[0.6122510822510823]
  f1_weighted=[0.632049062049062]
  f1_none=[0.8571428571428571,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0.6666666666666665,0.8,0.5,0.5714285714285715,0,0.7272727272727273]
  
  jaccard_micro=[0.5]
  jaccard_macro=[0.4921428571428572]
  jaccard_weighted=[0.5056349206349205]
  jaccard_none=[0.75,1,0.2,0.5,0.5,0.6666666666666666,0.3333333333333333,0.4,0,0.5714285714285714]
  
  precision_micro=[0.6666666666666666]
  precision_macro=[0.6571428571428571]
  precision_weighted=[0.6706349206349207]
  precision_none=[0.75,1,0.3333333333333333,1,0.75,0.6666666666666666,1,0.5,0,0.5714285714285714]
  
  recall_micro=[0.6666666666666666]
  recall_macro=[0.6433333333333333]
  recall_weighted=[0.6666666666666666]
  recall_none=[1,1,0.3333333333333333,0.5,0.6,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0,1]
  
  f1_bin=[0.4444444444444445]
  jaccard_bin=[0.2857142857142857]
  precision_bin=[0.5]
  recall_bin=[0.4]
*/