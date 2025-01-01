int _AppliedTo
_AppliedTo değişkeni, gösterge hesaplaması için kullanılan veri türünü bulmayı sağlar:
|
Data türü
|
Anlam
|
Gösterge hesaplaması için kullanılan verilerin açıklaması.
|
—
|
0
|
Gösterge, ikinci OnCalculate() çağrı formunu kullanır - hesaplama verileri belirli bir arabellek veya veri dizisi tarafından belirtilmez
|
Kapanış
|
1
|
Kapanış fiyatı
|
Açılış
|
2
|
Açılış fiyatı
|
Yüksek
|
3
|
Yüksek fiyat
|
Düşük
|
4
|
Düşük fiyat
|
Medyan Fiyat (HL/2)
|
5
|
Medyan fiyat = (Yüksek+Düşük)/2
|
Tipik Fiyat (HLC/3)
|
6
|
Tipik fiyat = (Yüksek+Düşük+Kapanış)/3
|
Ağırlıklı Fiyat (HLCC/4)
|
7
|
Ağırlıklı fiyat = (Açılış+Yüksek+Düşük+Kapanış)/4
|
Önceki indikatörün datası
|
8
|
Bu göstergeden önce grafikte başlatılan göstergenin verileri
|
İlk indikatörün datası
|
9
|
İlk olarak grafikte başlatılan göstergenin verileri
|
Gösterge kolu
|
10+
|
Gösterge kolunu kullanarak iCustom() işlevine iletilen göstergenin verileri. _AppliedTo değeri indikatör kounu içerir
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
