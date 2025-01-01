DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıÖntanımlı Değişkenler_AppliedTo 

int _AppliedTo

_AppliedTo değişkeni, gösterge hesaplaması için kullanılan veri türünü bulmayı sağlar:

Data türü

Anlam

Gösterge hesaplaması için kullanılan verilerin açıklaması.

0

Gösterge, ikinci OnCalculate() çağrı formunu kullanır - hesaplama verileri belirli bir arabellek veya veri dizisi tarafından belirtilmez

Kapanış

1

Kapanış fiyatı

Açılış

2

Açılış fiyatı

Yüksek

3

Yüksek fiyat

Düşük

4

Düşük fiyat

Medyan Fiyat (HL/2)

5

Medyan fiyat = (Yüksek+Düşük)/2

Tipik Fiyat (HLC/3)

6

Tipik fiyat = (Yüksek+Düşük+Kapanış)/3

Ağırlıklı Fiyat (HLCC/4)

7

Ağırlıklı fiyat = (Açılış+Yüksek+Düşük+Kapanış)/4

Önceki indikatörün datası

8

Bu göstergeden önce grafikte başlatılan göstergenin verileri

İlk indikatörün datası

9

İlk olarak grafikte başlatılan göstergenin verileri

Gösterge kolu

10+

Gösterge kolunu kullanarak iCustom() işlevine iletilen göstergenin verileri. _AppliedTo değeri indikatör kounu içerir

 

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Özel gösterge başlatma fonksiyonu                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- gösterge arabellekleri eşlemesi
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// Gösterge hesaplaması için kullanılan veri tipinin elde edilmesi
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gösterge hesaplaması için kullanılan verilerin açıklaması        |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
  {
   string descr="";
   switch(data_id)
     {
      case(0):descr="It's first type of OnCalculate() - no data buffer";
         break;
      case(1):descr="Indicator calculates on Close price";
         break;
      case(2):descr="Indicator calculates on Open price";
         break;
      case(3):descr="Indicator calculates on High price";
         break;
      case(4):descr="Indicator calculates on Low price";
         break;
      case(5):descr="Indicator calculates on Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="Indicator calculates on Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="Indicator calculates on Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="Indicator calculates Previous Indicator's data";
         break;
      case(9):descr="Indicator calculates on First Indicator's data";
         break;
      default: descr="Indicator calculates on data of indicator with handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

Ayrıca bakın

ENUM_APPLIED_PRICE