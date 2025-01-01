- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
Mantıksal Red 'DEĞİL' (!)
Mantıksal red işleminin (!) işleneni aritmetik tipte olmalıdır. İşlenen değer 'YANLIŞ' (0) ise sonuç 'DOĞRU' (1) olur, İşlenen değer 'YANLIŞ' (0) değilse sonuç 'YANLIŞ' (0) olur .
|
if(!a) Print("'a' değildir");
Mantıksal İşlem 'VEYA' (||)
x ve y değerlerinin mantıksal 'VEYA' (||) işlemi. Eğer x veya y değerleri doğruysa (boş değilse), ifade değeri 'DOĞRU' (1) olur. Aksi durumda - 'YANLIŞ' (0).
|
if(x<0 || x>=max_bars) Print("kapsam dışı");
Mantıksal İşlem 'VE' (&&)
x ve y değerlerinin mantıksal 'VE' (&&) işlemi. Eğer x ve y değerleri doğruysa (boş değilse), ifade değeri 'DOĞRU' (1) olur. Aksi durumda - 'YANLIŞ' (0).
Mantıksal İşlemlerinin Özet Tahmin
"Özet tahmin" şeklinde isimlendirilen taslak mantıksal işlemlerde uygulanır. İfadenin sonucu tam olarak tahmin edildiğinde ifadenin hesaplama kısmı silinir.
|
//+------------------------------------------------------------------+
