MQL5 ReferansıDil Temelleriİşlemler ve İfadeler
- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
İşlemler ve İfadeler
Bazı karakterlerin ve karakter dizgilerinin özel bir önemi vardır. Bunlara işlem sembolleri denir, örneğin:
|
+ - * / % Aritmetik işlemlerin sembolleri
İşlem sembolleri ifadelerde kullanılır ve işlenen terimler uygun olarak verildiği zaman anlam kazanırlar. Noktalama işaretleri gibi vurgulanırlar. Bunlar parantezler, çengel parantezler, virgül, iki nokta ve noktalı virgüldür.
İşlem sembolleri, noktalama işaretleri ve boşluklar, dil elemanlarını birbirinden ayırmak için kullanılır.
Bu bölüm, şu konu başlıkları için açıklamalar içerir: