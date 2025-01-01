İşlemler ve İfadeler

Bazı karakterlerin ve karakter dizgilerinin özel bir önemi vardır. Bunlara işlem sembolleri denir, örneğin:

+ - * / % Aritmetik işlemlerin sembolleri

&& || Mantıksal işlemler için semboller

= += *= Karakter atama operatörleri

İşlem sembolleri ifadelerde kullanılır ve işlenen terimler uygun olarak verildiği zaman anlam kazanırlar. Noktalama işaretleri gibi vurgulanırlar. Bunlar parantezler, çengel parantezler, virgül, iki nokta ve noktalı virgüldür.

İşlem sembolleri, noktalama işaretleri ve boşluklar, dil elemanlarını birbirinden ayırmak için kullanılır.

Bu bölüm, şu konu başlıkları için açıklamalar içerir: