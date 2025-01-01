- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
İlinti İşlemleri
Mantıksal 'YANLIŞ' sıfır değeriyle temsil edilirken, mantıksal 'DOĞRU' sıfır olmayan herhangi bir değer ile temsil edilir.
İlinti işlemleri veya mantıksal işlemler içeren ifadeler 'YANLIŞ' (0) veya 'DOĞRU'dur (1).
|
a, b'ye eşitse doğru a == b;
İki reel sayının eşitliği karşılaştırılamaz. Çoğu durumda, virgülden sonra 15-inci basamaktaki değerler nedeniyle aynı görünen sayılar eşit olmayabilir. İki reel sayıyı doğru şekilde karşılaştırabilmek için bu iki sayının normalleştirilmiş farklarını sıfırla karşılaştırın.
Örnek:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
Ayrıca Bakınız