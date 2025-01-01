a, b'ye eşitse doğru a == b;

a, b'ye eşit değilse doğru a != b;

a, b'den küçük ise doğru a < b;

a, b'den büyük ise doğru a > b;

a, b'den küçük veya b'ye eşit ise doğru a <= b;

a, b'den büyük veya b'ye eşit ise doğru a >= b;