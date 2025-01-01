Atama İşlemleri

Verilen işlemi içeren ifadenin değeri, atamadan sonra soldaki işlenenin değeri olur:

x değerini, y değişkenine atama y = x;

Aşağıdaki işlemler aritmetik veya bitsel işlemleri, atama işlemiyle birleştirir:

y değişkenine x değerini ekleme y += x;

y değişkeninden x değerini çıkarma y -= x;

y değişkenini x ile çarpma y *= x;

y değerini x'e bölme y /= x;

y değişkeninin, x'e bölümünden kalan y %= x;

y ikili ifadesinin x bit sağa kaydırılması y >>= x;

y ikili ifadesinin x bit sola kaydırılması y <<= x;

y ve x ikili gösterimi için VE bitsel işlemi y &= x;

y ve x ikili gösterimi için VEYA bitsel işlemi y |= x;

y ve x ikili gösteriminde VEYA işleminin özelleşmesi (XOR işlemi) y ^= x;

Bitsel işlemler sadece tamsayılara uygulanabilir. y gösteriminin mantıksal olarak x bit sağa/sola kaydırılması işlemi için, x değerinin en küçük 5 basamağı kullanılır ve en yüksek basamaklar bırakılır. Yani kaydırma 0-31 arasındaki bitlere yapılır.

%= işleminde (x modülünde y değeri) sonuç işareti bölünen sayının işareti ile aynıdır.

Atama işlemi bir ifade içinde birkaç defa kullanılabilir. Bu durumda ifadenin işlenmesi soldan sağa doğru gerçekleşecektir:

y=x=3;

İlk olarak 3 değeri x değişkenine atanır, ardından x değeri (yani 3) y değişkenine atanır.

