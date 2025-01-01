DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDil Temelleriİşlemler ve İfadelerAtama İşlemleri 

Atama İşlemleri

Verilen işlemi içeren ifadenin değeri, atamadan sonra soldaki işlenenin değeri olur:

x değerini, y değişkenine atama                                       y = x;

Aşağıdaki işlemler aritmetik veya bitsel işlemleri, atama işlemiyle birleştirir:

y değişkenine x değerini ekleme                                       y += x;
y değişkeninden x değerini çıkarma                                    y -= x;
y değişkenini x ile çarpma                                            y *= x;
y değerini x'e bölme                                                  y /= x;
y değişkeninin, x'e bölümünden kalan                                  y %= x;
y ikili ifadesinin x bit sağa kaydırılması                            y >>= x;
y ikili ifadesinin x bit sola kaydırılması                            y <<= x;
y ve x ikili gösterimi için VE bitsel işlemi                          y &= x;
y ve x ikili gösterimi için VEYA bitsel işlemi                        y |= x;
y ve x ikili gösteriminde VEYA işleminin özelleşmesi (XOR işlemi)     y ^= x;

Bitsel işlemler sadece tamsayılara uygulanabilir. y gösteriminin mantıksal olarak x bit sağa/sola kaydırılması işlemi için, x değerinin en küçük 5 basamağı kullanılır ve en yüksek basamaklar bırakılır. Yani kaydırma 0-31 arasındaki bitlere yapılır.

%= işleminde (x modülünde y değeri) sonuç işareti bölünen sayının işareti ile aynıdır.

Atama işlemi bir ifade içinde birkaç defa kullanılabilir. Bu durumda ifadenin işlenmesi soldan sağa doğru gerçekleşecektir:

 y=x=3;

İlk olarak 3 değeri x değişkenine atanır, ardından x değeri (yani 3) y değişkenine atanır.

