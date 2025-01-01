- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
Verilen işlemi içeren ifadenin değeri, atamadan sonra soldaki işlenenin değeri olur:
|
x değerini, y değişkenine atama y = x;
Aşağıdaki işlemler aritmetik veya bitsel işlemleri, atama işlemiyle birleştirir:
|
y değişkenine x değerini ekleme y += x;
Bitsel işlemler sadece tamsayılara uygulanabilir. y gösteriminin mantıksal olarak x bit sağa/sola kaydırılması işlemi için, x değerinin en küçük 5 basamağı kullanılır ve en yüksek basamaklar bırakılır. Yani kaydırma 0-31 arasındaki bitlere yapılır.
%= işleminde (x modülünde y değeri) sonuç işareti bölünen sayının işareti ile aynıdır.
Atama işlemi bir ifade içinde birkaç defa kullanılabilir. Bu durumda ifadenin işlenmesi soldan sağa doğru gerçekleşecektir:
|
y=x=3;
İlk olarak 3 değeri x değişkenine atanır, ardından x değeri (yani 3) y değişkenine atanır.
