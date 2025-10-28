Fan sayfamıza katılın
Root Mean Square - MetaTrader 5 için gösterge
Bunun bağımsız bir işlev/gösterge olarak var olup olmadığını kontrol ediyordum ve bulamadığım için işte burada
The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.
RMS aynı zamandakaresel ortalamaolarak da bilinir ( 𝑀 2 olarak gösterilir )
Kullanmak istiyorsanız bilmeniz gerekenler :
Kuadratik Ortalamanın hareketli bir ortalama olarak uygulandığını gördüm, ancak insanlar bunu diğer bazı ortalamalarla karşılaştırmayı unutmuş gibi görünüyor
RMS veya Kuadratik Ortalama, her zaman 0'a eşit veya 0'dan büyük olan değerler kümesine uygulandığında SMA'ya (Basit Hareketli Ortalama) eşittir
Tek bir negatif değer bile olsa sonuç yanlış olacaktır (bu sadece hesaplama için kullanılan formülün bir sonucudur), bu nedenle açıklanan kısıtlamaya sahip olmayan normal hareketli ortalamalar gibi kullanılamaz
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50398
