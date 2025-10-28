Bunun bağımsız bir işlev/gösterge olarak var olup olmadığını kontrol ediyordum ve bulamadığım için işte burada

RMS aynı zamanda karesel ortalama olarak da bilinir ( 𝑀 2 olarak gösterilir )

Kullanmak istiyorsanız bilmeniz gerekenler :

Kuadratik Ortalamanın hareketli bir ortalama olarak uygulandığını gördüm, ancak insanlar bunu diğer bazı ortalamalarla karşılaştırmayı unutmuş gibi görünüyor

RMS veya Kuadratik Ortalama, her zaman 0'a eşit veya 0'dan büyük olan değerler kümesine uygulandığında SMA'ya (Basit Hareketli Ortalama) eşittir

Tek bir negatif değer bile olsa sonuç yanlış olacaktır (bu sadece hesaplama için kullanılan formülün bir sonucudur), bu nedenle açıklanan kısıtlamaya sahip olmayan normal hareketli ortalamalar gibi kullanılamaz



