Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Root Mean Square - MetaTrader 5 için gösterge

Mladen Rakic | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
43
Derecelendirme:
(9)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bunun bağımsız bir işlev/gösterge olarak var olup olmadığını kontrol ediyordum ve bulamadığım için işte burada

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.

RMS aynı zamandakaresel ortalamaolarak da bilinir ( 𝑀 2 olarak gösterilir )

Kullanmak istiyorsanız bilmeniz gerekenler :

Kuadratik Ortalamanın hareketli bir ortalama olarak uygulandığını gördüm, ancak insanlar bunu diğer bazı ortalamalarla karşılaştırmayı unutmuş gibi görünüyor

RMS veya Kuadratik Ortalama, her zaman 0'a eşit veya 0'dan büyük olan değerler kümesine uygulandığında SMA'ya (Basit Hareketli Ortalama) eşittir

Tek bir negatif değer bile olsa sonuç yanlış olacaktır (bu sadece hesaplama için kullanılan formülün bir sonucudur), bu nedenle açıklanan kısıtlamaya sahip olmayan normal hareketli ortalamalar gibi kullanılamaz




MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50398

MovingAverages.mqh Part II MovingAverages.mqh Part II

MovingAverages.mqh Bölüm II Geliştiriciler veya karlı tüccarlar için ücretsiz olarak yönlendirme için renklerle çoklu zaman dilimi sürümü mevcuttur. Koşullar altında teklif. Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

CTemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncDemaOnArray IncDemaOnArray

CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

DinapoliTargets_Full DinapoliTargets_Full

DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar.