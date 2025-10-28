Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

MovingAverages.mqh Part II - MetaTrader 5 için gösterge

MovingAverages.mqh Bölüm II

Geliştiriciler veya kârlı tüccarlar için oryantasyon için renklerle çok zaman dilimli bir sürüm ücretsiz olarak mevcuttur.

Koşullar altında teklif.

Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.


Hareketli Ortalamalar Bölüm II yazan William210


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50427

