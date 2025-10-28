Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
MovingAverages.mqh Part II - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 36
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MovingAverages.mqh Bölüm II
Geliştiriciler veya kârlı tüccarlar için oryantasyon için renklerle çok zaman dilimli bir sürüm ücretsiz olarak mevcuttur.
Koşullar altında teklif.
Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50427
IncTemaOnArray
CTemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.VQ çubukları
Trendin yönüne göre fiyat grafiğine renkli noktalar koyan bir trend göstergesi.
Root Mean Square
Kök Ortalama KareIncDemaOnArray
CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.