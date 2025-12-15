Versão demo do Grid Manual MT4/MT5

[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ]

Meus produtos

Baixe a versão de demonstração:

GridManual_MT4_Demo - download

GridManual_MT5_Demo - download

Abra a plataforma MetaTrader 4 ou 5 e acesse a pasta "Experts":

Para MT5 - Botão " Arquivo " no menu do terminal > " Abrir Pasta de Dados " > " MQL5 " > " Experts "

" no menu do terminal > " " > " " > " " Para MT4 - Botão "Arquivo" no menu do terminal > "Abrir Pasta de Dados" > "MQL4" > "Experts"

Copie a versão de demonstração baixada para a pasta "Experts".

Atualize a guia "Consultor expert" na janela "Navegador" (clique com o botão direito do mouse na guia "Consultor expert" e selecione "Atualizar" no menu de contexto).

A versão de demonstração possui as seguintes limitações: funciona apenas por 14 dias em uma conta de demonstração.

Se você tiver alguma dúvida, por favor, faça-a nos comentários abaixo.