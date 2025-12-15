Versão demo do Grid Manual MT4/MT5

0
Baixe a versão de demonstração:
GridManual_MT4_Demo - download
GridManual_MT5_Demo - download
Abra a plataforma MetaTrader 4 ou 5 e acesse a pasta "Experts":
- Para MT5 - Botão "Arquivo" no menu do terminal > "Abrir Pasta de Dados" > "MQL5" > "Experts"
- Para MT4 - Botão "Arquivo" no menu do terminal > "Abrir Pasta de Dados" > "MQL4" > "Experts"
Copie a versão de demonstração baixada para a pasta "Experts".
Atualize a guia "Consultor expert" na janela "Navegador" (clique com o botão direito do mouse na guia "Consultor expert" e selecione "Atualizar" no menu de contexto).
Instruções completas aqui.
A versão de demonstração possui as seguintes limitações: funciona apenas por 14 dias em uma conta de demonstração.
Se você tiver alguma dúvida, por favor, faça-a nos comentários abaixo.