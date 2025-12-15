Versión de demostración Grid Manual MT4/MT5

[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ]

Mis productos

Descarga la versión de demostración:

GridManual_MT4_Demo - descargar

GridManual_MT5_Demo - descargar

Abra la plataforma MetaTrader 4 o 5 y vaya a la carpeta "Experts":

Para MT5: botón " Archivo " en el menú de la terminal > " Abrir carpeta de datos " > " MQL5 " > " Experts "

" en el menú de la terminal > " " > " " > " " Para MT4: botón "Archivo" en el menú de la terminal > "Abrir carpeta de datos" > "MQL4" > "Experts"

Copie la versión de demostración descargada a la carpeta "Experts".

Actualice la pestaña "Asesores Expertos" en la ventana "Navegador" (haga clic con el botón derecho en la pestaña "Asesores Expertos" y seleccione "Actualizar" en el menú contextual).

La versión de demostración tiene las siguientes limitaciones: solo funciona durante 14 días en una cuenta de demostración.

Si tienes alguna pregunta, pregúntala en los comentarios a continuación.