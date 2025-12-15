Etcetera

Versión de demostración Grid Manual MT4/MT5

15 diciembre 2025, 06:15
Alfiya Fazylova
Alfiya Fazylova
0
29

English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ]

Mis productos

Descarga la versión de demostración:

GridManual_MT4_Demo - descargar

GridManual_MT5_Demo - descargar

Abra la plataforma MetaTrader 4 o 5 y vaya a la carpeta "Experts":

  • Para MT5: botón "Archivo" en el menú de la terminal > "Abrir carpeta de datos" > "MQL5" > "Experts"
  • Para MT4: botón "Archivo" en el menú de la terminal > "Abrir carpeta de datos" > "MQL4" > "Experts"

Copie la versión de demostración descargada a la carpeta "Experts".

Actualice la pestaña "Asesores Expertos" en la ventana "Navegador" (haga clic con el botón derecho en la pestaña "Asesores Expertos" y seleccione "Actualizar" en el menú contextual).

Instrucciones completas aquí.
La versión de demostración tiene las siguientes limitaciones: solo funciona durante 14 días en una cuenta de demostración.
Si tienes alguna pregunta, pregúntala en los comentarios a continuación.
#Cuadrícula de órdenes, Comercio en cuadrícula, gestión de la cuadrícula de órdenes