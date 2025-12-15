Version de démonstration de Grid Manual MT4/MT5

[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ]

Mes produits

Téléchargez la version démo :

GridManual_MT4_Demo - télécharger

GridManual_MT5_Demo - télécharger

Ouvrez la plateforme MetaTrader 4 ou 5 et accédez au dossier «Experts».

Pour MT5 - Bouton « Fichier » dans le menu du terminal > « Ouvrir Dossier des Données » > « MQL5 » > « Experts »

» dans le menu du terminal > « » > « » > « » Pour MT4 - Bouton «Fichier» dans le menu du terminal > «Ouvrir Dossier des Données» > «MQL4» > «Experts»

Copiez la version de démonstration téléchargée dans le dossier «Experts».

Actualisez l'onglet «Expert Consultants» dans la fenêtre «Navigateur» (cliquez avec le bouton droit sur l'onglet «Expert Consultants» et sélectionnez «Actualiser» dans le menu contextuel).

La version de démonstration présente les limitations suivantes : elle ne fonctionne que pendant 14 jours sur un compte de démonstration.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.