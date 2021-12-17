Promuovi i tuoi progetti di sviluppo utilizzando le librerie EX5

Introduzione

Un lettore sofisticato non ha bisogno di una spiegazione del motivo per nascondere le implementazioni di funzioni e classi nelle librerie. Chi tra voi è attivamente alla ricerca di nuove idee, potrebbe voler sapere che nascondere i dettagli di implementazione di classi/funzioni in un file .ex5 consentirà di condividere i propri algoritmi di know-how con altri sviluppatori, impostare progetti comuni e promuovere loro nel Web.

E mentre il team di MetaQuotes non risparmia alcuno sforzo per realizzare la possibilità di ereditarietà diretta delle classi della libreria ex5, noi lo implementeremo proprio ora.



Sommario

1. Esportazione e importazione di funzioni

2. Esportazione dell'implementazione nascosta di una classe

3. Inizializzazione delle variabili nel file .ex5

4. Ereditarietà delle classi di esportazione

5. Pubblicazione di librerie x5



1. Esportazione e importazione di funzioni



Questo è un metodo di base alla base dell'esportazione delle classi. Ci sono tre cose fondamentali che devono essere prese in considerazione affinché le tue funzioni siano disponibili per altri programmi:

Il file da creare deve avere l'estensione .mq5 (non .mqh) per poter essere compilato in un file .ex5; Il file deve contenere la direttiva per il preprocessore della libreria #property;

La parola chiave "export" deve essere inserita dopo le intestazioni delle funzioni esportate richieste

Example 1 . Let us create a function to be used in other programs #property library int libfunc ( int a, int b) export { int c=a+b; Print ( "a+b=" + string (с)); return (с); }

Dopo aver compilato questo file, otterrai il file library.ex5 da cui libfunc può essere utilizzato in un altro programma.



Anche il processo di importazione delle funzioni è molto semplice. Viene eseguito utilizzando la direttiva #import per il preprocessore.



Example 2 . We will use the export function libfunc() in our script #import "library.ex5" int libfunc( int a, int b); #import void OnStart () { libfunc( 1 , 2 ); }

Tieni presente che il compilatore cercherà i file .ex5 nella cartella MQL5\Libraries. Quindi, se library.ex5 non si trova in quella cartella, dovrai specificare il relativo percorso.

Per esempio:

#import "..\Include\MyLib\library.ex5" folder #import "..\Experts\library.ex5" folder

Per un uso futuro, le funzioni possono essere importate non solo nel file .mq5 di destinazione, ma anche nei file .mqh.

Per illustrare l'applicazione pratica, utilizziamo alcuni grafici.



Creeremo una libreria di funzioni per l'esportazione. Queste funzioni visualizzeranno oggetti grafici come Button, Edit, Label and Rectangle Label su un grafico, elimineranno gli oggetti dal grafico e reimposteranno i parametri di colore del grafico.

Questo può essere schematicamente mostrato come segue:







Il file completo Graph.mq5 si trova alla fine dell'articolo. Qui daremo solo un esempio di modello della funzione di disegno Edit.

void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ) export { ObjectCreate (achart,name, OBJ_EDIT ,wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_CORNER ,corn); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_COLOR ,txtclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,brdclr); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontsize); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_XSIZE ,dx); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_YSIZE ,dy); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_READONLY ,ro); ObjectSetInteger (achart,name, OBJPROP_BORDER_TYPE , 0 ); ObjectSetString (achart,name, OBJPROP_TOOLTIP , "" ); }

L'importazione delle funzioni richieste e il loro utilizzo sarà implementato nel file di destinazione Spiro.mq5:



Example 3 . Using imported functions #import "Graph.ex5" void SetLabel( long achart, string name, int wnd, string text, color clr, int x, int y, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" ); void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ); void SetButton( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool state= false ); void HideChart( long achart, color BackClr); #import string sID; void OnInit () { HideChart( 0 , clrWhite ); sID= "spiro." ; DrawParam(); } void DrawParam() { color bgclr= clrWhite , clr= clrBlack ; SetLabel( 0 , sID+ "stR." , 0 , "R" , clr, 10 , 10 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "R." , 0 , "100" , clr, bgclr, clr, 40 , 10 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "str." , 0 , "r" , clr, 10 , 35 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "r." , 0 , "30" , clr, bgclr, clr, 40 , 35 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stD." , 0 , "D" , clr, 10 , 60 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "D." , 0 , "40" , clr, bgclr, clr, 40 , 60 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stA." , 0 , "Alfa" , clr, 10 , 85 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "A." , 0 , "0.04" , clr, bgclr, clr, 40 , 85 , 50 , 20 ); SetLabel( 0 , sID+ "stN." , 0 , "Rotor" , clr, 10 , 110 + 3 ); SetEdit( 0 , sID+ "N." , 0 , "10" , clr, bgclr, clr, 40 , 110 , 50 , 20 ); SetButton( 0 , sID+ "draw." , 0 , "DRAW" , bgclr, clr, 39 , 135 , 51 , 20 ); }

Dopo l'esecuzione dell'Expert Advisor, gli oggetti appariranno sul grafico:



Come si può vedere, il processo di esportazione e importazione delle funzioni non è affatto difficile, ma assicurati di leggere alcune limitazioni nella Guida: esportazione, importazione.



2. Esportazione dell'implementazione nascosta di una classe

Poiché le classi in MQL5 non possono ancora essere esportate direttamente, dovremo ricorrere a un metodo un po' fantasioso. Si basa sul polimorfismo e sulle funzioni virtuali. Infatti, non è la classe stessa che viene restituita dal modulo ex5, ma un suo oggetto creato. Chiamiamolo l'oggetto di implementazione nascosto.

L'essenza del metodo è dividere la classe richiesta in due in modo che la dichiarazione di funzioni e variabili sia aperta per l'accesso pubblico e i loro dettagli di implementazione siano nascosti in un file .ex5 chiuso.



Questo può essere semplicemente esemplificato come mostrato di seguito. C'è la classe CSpiro che vorremmo condividere con altri sviluppatori senza rivelare i dettagli di implementazione. Supponiamo che contenga variabili, costruttore, distruttore e funzioni di lavoro.



Per esportare la classe, faremo come segue:

Crea un clone del discendente della classe CSpiro . Chiamiamola ISpiro (la prima lettera C è sostituita con I, come derivata dalla parola "interfaccia")

. Chiamiamola (la prima lettera C è sostituita con I, come derivata dalla parola "interfaccia") Lascia tutte le variabili e le funzioni fittizie nella classe CSpiro iniziale.

iniziale. I dettagli di implementazione della funzione formeranno una nuova classe ISpiro .

. Aggiungi ad esso la funzione di esportazione che creerà un'istanza dell' ISpiro chiuso.

chiuso. Da notare! Tutte le funzioni richieste devono avere il prefisso virtuale



Di conseguenza, abbiamo due file:

Example 4 . Hiding of the class implementation in the ex5 module class CSpiro { public : string m_sID; int m_x0,m_y0; color m_clr; double m_R,m_r,m_D,m_dAlfa,m_nRotate; public : CSpiro() { }; ~CSpiro() { }; virtual void Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID) { }; virtual void SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate) { }; public : virtual void DrawSpiro() { }; virtual void SetPoint( int x, int y) { }; };

Da notare che tutte le classi di funzioni sono dichiarate con la parola chiave virtual.

#include "Spiro.mqh" #import "..\Experts\Spiro\Graph.ex5" void SetPoint( long achart, string name, int awnd, int ax, int ay, color aclr); void ObjectsDeleteAll2( long achart= 0 , int wnd=- 1 , int type=- 1 , string pref= "" , string excl= "" ); #import CSpiro *iSpiro() export { return ( new ISpiro); } class ISpiro : public CSpiro { public : ISpiro() { m_x0= 0 ; m_y0= 0 ; }; ~ISpiro() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); }; virtual void Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID); virtual void SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate); public : virtual void DrawSpiro(); virtual void SetPoint( int x, int y); }; void ISpiro::Init( int ax0, int ay0, color aclr, string asID) { m_x0=ax0; m_y0=ay0; m_clr=aclr; m_sID=asID; m_R= 0 ; m_r= 0 ; m_D= 0 ; } void ISpiro::SetData( double aR, double ar, double aD, double adAlpha, double anRotate) { m_R=aR; m_r=ar; m_D=aD; m_dAlfa=adAlpha; m_nRotate=anRotate; } void ISpiro::DrawSpiro() { if (m_r<= 0 ) { Print ( "Error! r==0" ); return ; } if (m_D<= 0 ) { Print ( "Error! D==0" ); return ; } if (m_dAlfa== 0 ) { Print ( "Error! Alpha==0" ); return ; } ObjectsDeleteAll2( 0 , 0 ,- 1 ,m_sID+ "pnt." ); int n= 0 ; double a= 0 ; while (a<m_nRotate* 2 * 3.1415926 ) { double x=(m_R-m_r)* MathCos (a)+m_D* MathCos ((m_R-m_r)/m_r*a); double y=(m_R-m_r)* MathSin (a)-m_D* MathSin ((m_R-m_r)/m_r*a); SetPoint( int (m_x0+x), int (m_y0+y)); a+=m_dAlfa; } ChartRedraw ( 0 ); } void ISpiro::SetPoint( int x, int y) { Graph::SetPoint( 0 ,m_sID+ "pnt." + string (x)+ "." + string (y), 0 ,x,y,m_clr); }

Come si può notare, la classe nascosta è stata implementata nel file .mq5 e contiene il comando del preprocessore #property library. Sono state quindi rispettate tutte le regole esposte nella sezione precedente.



Da notare inoltre l'operatore di risoluzione dell'ambito per la funzione SetPoint. È dichiarato sia nella libreria Graph che nella classe CSpiro. Affinché il compilatore chiami la funzione richiesta, la specifichiamo esplicitamente utilizzando l'azione :: e diamo il nome del file.



Graph::SetPoint( 0 , m_sID+ "pnt." + string (x)+ "." + string (y), 0 , x, y, m_clr);

Ora possiamo includere il file di intestazione e importare la sua implementazione nel nostro Expert Advisor risultante.

Questo può essere schematicamente mostrato come segue:





Example 5 . Using export objects #import "Graph.ex5" void SetLabel( long achart, string name, int wnd, string text, color clr, int x, int y, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" ); void SetEdit( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, color brdclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool ro= false ); void SetButton( long achart, string name, int wnd, string text, color txtclr, color bgclr, int x, int y, int dx, int dy, int corn= 0 , int fontsize= 8 , string font= "Tahoma" , bool state= false ); void HideChart( long achart, color BackClr); #import #include <Spiro.mqh> #import "ISpiro.ex5" CSpiro *iSpiro(); #import CSpiro *spiro; string sID; void OnInit () { HideChart( 0 , clrWhite ); sID= "spiro." ; DrawParam(); spiro=iSpiro(); spiro.Init( 250 , 200 , clrBlack , sID); spiro.SetData( 100 , 30 , 40 , 0.04 , 10 ); spiro.DrawSpiro(); } void OnDeinit ( const int reason) { delete spiro; }

Di conseguenza, sarai in grado di modificare i parametri dell'oggetto nel grafico e disegnare il grafico dell'oggetto











3. Inizializzazione delle variabili nel file .ex5



Capita spesso che la tua ISuperClass utilizzi variabili dal file include globals.mqh. Queste variabili possono essere incluse in modo simile per essere utilizzate negli altri file.



Per esempio:

Example 6 . Public include file #include <Trade\Trade.mqh> extern CTrade *_trade;

L'unica istanza dell'oggetto _trade è inizializzata nel tuo programma, ma è usata nella classe nascosta ISuperClass.

A tal fine, un puntatore all'oggetto creato deve essere passato dalla classe ISuperClass al file .ex5.

È più semplice quando l'oggetto viene ricevuto dal file .ex5, come di seguito:



Example 7 . Initialization of variables upon creation of the object #property library CSuperClass *iSuperClass(CTrade *atrade) export { _trade=atrade; return ( new ISuperClass); }

Pertanto, tutte le variabili richieste vengono inizializzate alla ricezione dell'oggetto nel suo modulo.



In effetti, potrebbero esserci molte variabili globali pubbliche che possono essere di tipi diversi. Coloro che non sono desiderosi di cambiare continuamente l'intestazione della funzione iSuperClass devono creare una classe speciale che aggrega tutte le variabili e le funzioni globali per lavorare con essa.



Example 8 . Public include file #include <Trade\Trade.mqh> extern CTrade *_trade; extern string _eaname; class __extern { public : CTrade *trade; string eaname; public : __extern() { }; ~__extern() { }; void Get() { trade=_trade; eaname=_eaname; }; void Set() { _trade=trade; _eaname=eaname; }; }; __extern *_GetExt() { _ext.Get(); return ( GetPointer (_ext)); } extern __extern _ext;

Example 9 . #property library CSuperClass *iSuperClass(__extern *aext) export { aext.Set(); return ( new ISuperClass); }

Il fileverrà implementato come segue:

La chiamata di funzione verrà ora trasformata in una forma semplificata e, cosa più importante, estensibile.

Example 10 . Using export objects in the presence of public global variables #include "globals.mqh" #include "SuperClass.mqh" #import "ISuperClass.ex5" CSuperClass *iSuperClass(); #import void OnStart () { CSuperClass *sc=iSuperClass(_GetExt()); }



4. Ereditarietà delle classi di esportazione



Avrai già capito che questo modo di esportare gli oggetti implica che l'ereditarietà diretta e semplice è fuori discussione. L'esportazione dell'oggetto di implementazione nascosto suggerisce che l'oggetto stesso è l'ultimo anello della catena di ereditarietà ed è quello che può essere utilizzato alla fine.

Nel caso generale, è possibile creare una "emulazione" dell'ereditarietà scrivendo una classe intermedia aggiuntiva. E qui avremo ovviamente bisogno di polimorfismo e virtualità.



Example 11 . Emulation of inheritance of hidden classes #include "SuperClass.mqh" #import "ISuperClass.ex5" CSuperClass *iSuperClass(); #import class _CSuperClass { public : CSuperClass *_base; public : _CSuperClass() { _base=iSuperClass(_GetExt()); }; ~_CSuperClass() { delete _base; }; virtual int func( int a, int b) { _base.func(a,b); }; };

L'unico problema qui è l'accesso alle variabili di CSuperClass. Come si vede, non sono presenti nella dichiarazione del discendente e si trovano nella variabile _base. Di solito non influisce sull'usabilità a condizione che sia presente una classe di intestazione SuperClass.mqh.



Naturalmente, se ti concentri principalmente sulle funzioni di know-how, non devi creare in anticipo un wrapper di ISuperClass riguardo ad esse. Sarà sufficiente esportare quelle funzioni di know-how e lasciare che gli sviluppatori esterni creino le proprie classi wrapper che saranno poi facili da ereditare.



Esportazione di funzioni indipendenti della classe File di intestazione .mqh e le loro implementazioni .ex5 Inizializzazione delle variabili nei file .ex5 Pertanto, quando prepari i tuoi sviluppi per altri sviluppatori, devi preoccuparti di creare un intero set di funzioni di esportazione necessarie, file e classi .mqh e .ex5:



5. Pubblicazione di librerie x5

Nel novembre 2011, MetaQuotes ha iniziato a fornire l'accesso a un repository di file. Maggiori informazioni possono essere trovate nell'annuncio.



Questo repository ti consente di archiviare i tuoi sviluppi e, cosa più importante, di fornirne l'accesso ad altri sviluppatori. Questo strumento ti consentirà di pubblicare facilmente nuove versioni dei tuoi file per garantire un accesso rapido ad essi per gli sviluppatori che potrebbero utilizzare questi file.



Inoltre, il sito aziendale offre l'opportunità di offrire le proprie librerie di funzioni nel Market a titolo commerciale o gratuito.

Conclusione

Ora sai come creare le librerie ex5 con l'esportazione delle loro funzioni o oggetti di classe e puoi applicare le tue conoscenze nella pratica. Tutte queste risorse ti permetteranno di stabilire una più stretta collaborazione con altri sviluppatori: lavorare su progetti comuni, promuoverli nel Market o fornire accesso alle funzioni della libreria ex5.