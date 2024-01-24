Envelopper les modèles ONNX dans des classes

Introduction

Dans l'article précédent, nous avons utilisé 2 modèles ONNX pour organiser le classificateur de vote. L'ensemble du code source a été organisé en un seul fichier MQ5. L'ensemble du code a été divisé en fonctions. Mais que se passe-t-il si nous essayons d'échanger nos modèles ? Ou si nous essayons d’ajouter un autre modèle ? Le code original sera encore plus grand. Alors essayons l'approche orientée objet.



1. Quels modèles allons-nous utiliser ?

Dans le classificateur de vote précédent, nous avons utilisé un modèle de classification et un modèle de régression. Dans le modèle de régression, au lieu du mouvement de prix prédit (à la baisse, à la hausse ou sans changement), nous obtenons le prix prédit utilisé pour calculer la classe. Toutefois, dans ce cas, nous ne disposons pas d'une distribution de probabilités par classe, ce qui ne permet pas de procéder à ce que l'on appelle un "vote doux".

Nous avons préparé 3 modèles de classification. Deux modèles ont déjà été utilisés dans l'article "An example of how to ensemble ONNX models in MQL5". Le premier modèle (régression) a été converti en modèle de classification. L’entraînement a été effectué sur une série de 10 prix OHLC. Le deuxième modèle est celui de la classification. L’entraînement a porté sur une série de 63 prix de Clôture.

Il existe finalement un autre modèle. Le modèle de classification a été entraîné sur une série de 30 prix de clôture et une série de moyennes mobiles simples avec des périodes moyennes de 21 et 34. Nous n'avons fait aucune hypothèse sur l'intersection des moyennes mobiles avec le graphique des prix et entre elles : tous les modèles seront calculés et mémorisés par le réseau sous la forme de matrices de coefficients entre les couches.



Tous les modèles ont été entraînés sur les données du serveur MetaQuotes-Demo, sur l’EURUSD en D1 du 01/01/2010 au 01/01/2023. Les scripts d'entraînement pour les 3 modèles sont écrits en Python et sont attachés à cet article. Nous ne fournirons pas les codes sources ici afin de ne pas détourner l'attention du lecteur du sujet principal de notre article.



2. Une classe de base pour tous les modèles est nécessaire

Il existe 3 modèles. Chacun diffère des autres par la taille et par la préparation des données d'entrée. Tous les modèles sont dotés de la même interface. Les classes de tous les modèles doivent être héritées de la même classe de base.

Essayons de représenter la classe de base.

#define PRICE_UP 0 #define PRICE_SAME 1 #define PRICE_DOWN 2 class CModelSymbolPeriod { protected : long m_handle; string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_period; datetime m_next_bar; double m_class_delta; public : CModelSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const double class_delta= 0.0001 ) { m_handle= INVALID_HANDLE ; m_symbol=symbol; m_period=period; m_next_bar= 0 ; m_class_delta=class_delta; } ~CModelSymbolPeriod( void ) { Shutdown(); } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { return ( false ); } bool CheckInit( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const uchar & model[]) { if (symbol!=m_symbol || period!=m_period) { PrintFormat ( "Model must work with %s,%s" ,m_symbol, EnumToString (m_period)); return ( false ); } m_handle= OnnxCreateFromBuffer (model, ONNX_DEFAULT ); if (m_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "OnnxCreateFromBuffer error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } void Shutdown( void ) { if (m_handle!= INVALID_HANDLE ) { OnnxRelease (m_handle); m_handle= INVALID_HANDLE ; } } virtual bool CheckOnTick( void ) { if ( TimeCurrent ()<m_next_bar) return ( false ); m_next_bar= TimeCurrent (); m_next_bar-=m_next_bar% PeriodSeconds (m_period); m_next_bar+= PeriodSeconds (m_period); return ( true ); } virtual double PredictPrice( void ) { return ( DBL_MAX ); } virtual int PredictClass( void ) { double predicted_price=PredictPrice(); if (predicted_price== DBL_MAX ) return (- 1 ); int predicted_class=- 1 ; double last_close= iClose (m_symbol,m_period, 1 ); double delta=last_close-predicted_price; if ( fabs (delta)<=m_class_delta) predicted_class=PRICE_SAME; else { if (delta< 0 ) predicted_class=PRICE_UP; else predicted_class=PRICE_DOWN; } return (predicted_class); } };

La classe de base peut être utilisée pour les modèles de régression et de classification. Il suffit d'implémenter la bonne méthode dans la classe fille : PredictPrice ou PredictClass.

La classe de base définit la période et le symbole avec laquelle le modèle doit travailler (les données sur lesquelles le modèle a été formé). La classe de base vérifie également que l'EA utilisant le modèle fonctionne sur la période et le symbole requis et crée une session ONNX pour exécuter le modèle. La classe de base ne fournit du travail qu'au début d'une nouvelle mesure.







3. Première classe de modèles

Notre premier modèle s'appelle model.eurusd.D1.10.class.onnx, qui est un modèle de classification entraîné sur l’EURUSD en D1 sur une série de 10 prix OHLC.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.10.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_10_class[] class CModelEurusdD1_10Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_10Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_sample_size= 10 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_10_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 4 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_10_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static matrixf input_data(m_sample_size, 4 ); static vectorf output_data( 3 ); static matrix mm(m_sample_size, 4 ); static matrix ms(m_sample_size, 4 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 4 ); matrix rates; if (!rates. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_OHLC , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); vector m=rates.Mean( 1 ); vector s=rates.Std( 1 ); for ( int i= 0 ; i<m_sample_size; i++) { mm.Row(m,i); ms.Row(s,i); } x_norm=rates.Transpose(); x_norm-=mm; x_norm/=ms; input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut : "Il existe 3 modèles. Chacun diffère des autres par la taille et par la préparation des données d'entrée". Nous n'avons redéfini que 2 méthodes : Init et PredictClass. Les mêmes méthodes seront redéfinies dans les deux autres classes pour les deux autres modèles.

La méthode Init appelle la méthode CheckInit de la classe de base où une session pour notre modèle ONNX est créée et les tailles des tenseurs d'entrée et de sortie sont explicitement définies. Il y a plus de commentaires que de code ici.

La méthode PredictClass fournit exactement la même préparation des données d'entrée que lors de l'entraînement du modèle. L'entrée est une matrice de prix OHLC normalisés.







4. Voyons comment cela fonctionne

Un Expert Advisor très compact a été créé pour tester les performances de notre classe.

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_10Class ExtModel; CTrade ExtTrade; int OnInit () { if (!ExtModel.Init( _Symbol , _Period )) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtModel.Shutdown(); } void OnTick () { if (!ExtModel.CheckOnTick()) return ; int predicted_class=ExtModel.PredictClass(); if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); } void CheckForOpen( const int predicted_class) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (predicted_class==PRICE_DOWN) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (predicted_class==PRICE_UP) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol ,(signal== ORDER_TYPE_SELL ) ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK ); ExtTrade.PositionOpen( _Symbol ,signal,InpLots,price, 0 , 0 ); } } void CheckForClose( const int predicted_class) { bool bsignal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type== POSITION_TYPE_BUY && predicted_class==PRICE_DOWN) bsignal= true ; if (type== POSITION_TYPE_SELL && predicted_class==PRICE_UP) bsignal= true ; if (bsignal && TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { ExtTrade.PositionClose( _Symbol , 3 ); CheckForOpen(predicted_class); } }

Puisque le modèle a été entraîné sur des données de prix jusqu'en 2023, lançons le test à partir du 1er janvier 2023.

Voici le résultat :

Comme nous pouvons le constater, le modèle est entièrement fonctionnel.







5. Deuxième classe de modèles

Le deuxième modèle est appelé model.eurusd.D1.30.class.onnx. Le modèle de classification entraîné sur l’EURUSD en D1 sur une série de 30 prix de Clôture et sur 2 moyennes mobiles simples avec des périodes de moyenne de 21 et 34.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.30.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_30_class[] class CModelEurusdD1_30Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; int m_fast_period; int m_slow_period; int m_sma_fast; int m_sma_slow; public : CModelEurusdD1_30Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 ) { m_sample_size= 30 ; m_fast_period= 21 ; m_slow_period= 34 ; m_sma_fast= INVALID_HANDLE ; m_sma_slow= INVALID_HANDLE ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_30_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size, 3 }; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } m_sma_fast= iMA (m_symbol,m_period,m_fast_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); m_sma_slow= iMA (m_symbol,m_period,m_slow_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (m_sma_fast== INVALID_HANDLE || m_sma_slow== INVALID_HANDLE ) { Print ( "model_eurusd_D1_30_class : cannot create indicator" ); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static matrixf input_data(m_sample_size, 3 ); static vectorf output_data( 3 ); static matrix x_norm(m_sample_size, 3 ); static vector vtemp(m_sample_size); static double ma_buffer[]; if (!vtemp. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); double m=vtemp.Mean(); double s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 0 ); if ( CopyBuffer (m_sma_fast, 0 , 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 1 ); if ( CopyBuffer (m_sma_slow, 0 , 1 ,m_sample_size,ma_buffer)!=m_sample_size) return (- 1 ); vtemp.Assign(ma_buffer); m=vtemp.Mean(); s=vtemp.Std(); vtemp-=m; vtemp/=s; x_norm.Col(vtemp, 2 ); input_data.Assign(x_norm); if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Comme dans la classe précédente, la méthode CheckInit de la classe de base est appelée dans la méthode Init. Dans la méthode de la classe de base, une session est créée pour le modèle ONNX et les tailles des tenseurs d'entrée et de sortie sont explicitement définies.

La méthode PredictClass fournit une série de 30 clôtures précédentes et des moyennes mobiles calculées. Les données sont normalisées de la même manière que pour l’entraînement.

Voyons comment fonctionne ce modèle. Pour cela, modifions seulement deux chaînes de l’EA de test :



#include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_30Class ExtModel; CTrade ExtTrade;

Les paramètres du test sont les mêmes.

Nous constatons que le modèle fonctionne.







6. Troisième classe de modèles

Le dernier modèle est appelé model.eurusd.D1.63.class.onnx. Le modèle de classification entraîné sur l’EURUSD en D1 sur une série de 63 prix de clôture.

#include "ModelSymbolPeriod.mqh" #resource "Python/model.eurusd.D1.63.class.onnx" as uchar model_eurusd_D1_63_class[] class CModelEurusdD1_63Class : public CModelSymbolPeriod { private : int m_sample_size; public : CModelEurusdD1_63Class( void ) : CModelSymbolPeriod( "EURUSD" , PERIOD_D1 , 0.0001 ) { m_sample_size= 63 ; } virtual bool Init( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period) { if (!CModelSymbolPeriod::CheckInit(symbol,period,model_eurusd_D1_63_class)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : initialization error" ); return ( false ); } const long input_shape[] = { 1 ,m_sample_size}; if (! OnnxSetInputShape (m_handle, 0 ,input_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetInputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } const long output_shape[] = { 1 , 3 }; if (! OnnxSetOutputShape (m_handle, 0 ,output_shape)) { Print ( "model_eurusd_D1_63_class : OnnxSetOutputShape error " , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); } virtual int PredictClass( void ) { static vectorf input_data(m_sample_size); static vectorf output_data( 3 ); if (!input_data. CopyRates (m_symbol,m_period, COPY_RATES_CLOSE , 1 ,m_sample_size)) return (- 1 ); float m=input_data.Mean(); float s=input_data.Std(); input_data-=m; input_data/=s; if (! OnnxRun (m_handle, ONNX_NO_CONVERSION ,input_data,output_data)) return (- 1 ); return ( int (output_data.ArgMax())); } };

Il s'agit du modèle le plus simple des 3. C'est pourquoi le code de la méthode PredictClass est si compact.



Modifions à nouveau 2 chaînes dans l'EA :

#include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelEurusdD1_63Class ExtModel; CTrade ExtTrade;

Et lançons le test avec les mêmes paramètres :

Le modèle fonctionne.







7. Rassemblement de tous les modèles dans un seul EA. Vote à l’unanimité

Les 3 modèles ont montré leur capacité de travail. Essayons maintenant de combiner leurs efforts. Organisons un vote de modèles.



Déclarations et définitions

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input double InpLots = 1.0 ; CModelSymbolPeriod *ExtModels[ 3 ]; CTrade ExtTrade;

Fonction OnInit

int OnInit () { ExtModels[ 0 ]= new CModelEurusdD1_10Class; ExtModels[ 1 ]= new CModelEurusdD1_30Class; ExtModels[ 2 ]= new CModelEurusdD1_63Class; for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].Init( _Symbol , _Period )) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Fonction OnTick

void OnTick () { for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].CheckOnTick()) return ; int returned[ 3 ]={ 0 , 0 , 0 }; for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { int pred=ExtModels[i].PredictClass(); if (pred>= 0 ) returned[pred]++; } int predicted_class=- 1 ; for ( int n= 0 ; n< 3 ; n++) { if (returned[n]>= 2 ) { predicted_class=n; break ; } } if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }

La majorité des voix est calculée selon l'équation <nombre total de voix>/2 + 1. Pour un total de 3 votes, la majorité est de 2 votes. C'est ce que l'on appelle un "vote à l’unanimité".



Le résultat du test est toujours obtenu avec les mêmes paramètres :





Rappelons le travail des 3 modèles séparément, à savoir le nombre de transactions rentables et non rentables. Premier modèle - 11 : 3, deuxième - 6 : 1, troisième - 16 : 10.

Il semble que nous ayons amélioré le résultat avec l'aide du vote à l’unanimité - 16 : 4. Mais, bien entendu, nous devons examiner des rapports complets et des tableaux de bord.







8. Vote en douceur

Le vote doux diffère du vote à l’unanimité en ce sens que ce n'est pas le nombre de votes qui est pris en compte, mais la somme des probabilités des trois classes issues des trois modèles. La classe est choisie selon la probabilité la plus élevée.

Pour garantir un vote en douceur, certains changements doivent être apportés.

Dans la classe de base :

virtual int PredictClass( vector & probabilities ) { ... probabilities.Fill( 0 ); if (predicted_class<( int )probabilities.Size()) probabilities[predicted_class]= 1 ; return (predicted_class); }

Dans les classes filles :

virtual int PredictClass( vector & probabilities ) { ... probabilities.Assign(output_data); return ( int (output_data.ArgMax())); }

Dans l'EA :

#include "ModelEurusdD1_10Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_30Class.mqh" #include "ModelEurusdD1_63Class.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> enum EnVotes { Two= 2 , Three= 3 , Soft= 4 }; input double InpLots = 1.0 ; input EnVotes InpVotes = Two; CModelSymbolPeriod *ExtModels[ 3 ]; CTrade ExtTrade;

void OnTick () { for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) if (!ExtModels[i].CheckOnTick()) return ; int returned[ 3 ]={ 0 , 0 , 0 }; vector soft= vector ::Zeros( 3 ); for ( long i= 0 ; i<ExtModels.Size(); i++) { vector prob( 3 ); int pred=ExtModels[i].PredictClass( prob ); if (pred>= 0 ) { returned[pred]++; soft+=prob; } } int predicted_class=- 1 ; if (InpVotes==Soft) predicted_class=( int )soft.ArgMax(); else { for ( int n= 0 ; n< 3 ; n++) { if (returned[n]>=InpVotes) { predicted_class=n; break ; } } } if (predicted_class>= 0 ) if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(predicted_class); else CheckForOpen(predicted_class); }

Les paramètres de test sont les mêmes. Dans les entrées, sélectionnez Soft :





Le résultat est le suivant :





Transactions rentables - 15, transactions non rentables - 3. En termes monétaires, le vote dur (à l’unanimité) s'est également avéré meilleur que le vote doux.







Examinons le résultat d'un vote à l'unanimité, c'est-à-dire avec un nombre de voix de 3.







Trading très prudent. La seule transaction non rentable a été clôturée à la fin du test (peut-être n'est-elle pas non rentable).









Remarque importante : Veuillez noter que les modèles utilisés dans l'article sont présentés uniquement pour démontrer comment travailler avec les modèles ONNX en utilisant le langage MQL5. L'Expert Advisor n'est pas destiné à être utilisé sur des comptes réels.





Conclusion

Dans cet article, nous avons montré comment la programmation orientée objet facilite l'écriture des programmes. Toutes les complexités des modèles sont cachées dans leurs classes (les modèles peuvent être beaucoup plus complexes que ceux que nous avons présentés à titre d'exemple). Le reste de la "complexité" tient dans les 45 chaînes de la fonction OnTick.

