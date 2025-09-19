- Прирост
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
260 (60.74%)
Убыточных трейдов:
168 (39.25%)
Лучший трейд:
395.72 USD
Худший трейд:
-244.26 USD
Общая прибыль:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Общий убыток:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (184.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
11.73%
Макс. загрузка депозита:
39.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
165 (38.55%)
Коротких трейдов:
263 (61.45%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
18.88 USD
Средний убыток:
-23.54 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-7.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-364.92 USD (4)
Прирост в месяц:
10.63%
Годовой прогноз:
128.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.24 USD
Максимальная:
600.00 USD (21.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.41% (600.00 USD)
По эквити:
37.48% (632.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|388
|BTCUSD
|40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|589
|BTCUSD
|365
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-24K
|BTCUSD
|627K
Лучший трейд: +395.72 USD
Худший трейд: -244 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +184.45 USD
Макс. убыток в серии: -7.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20%
- Amount of Loss: 50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct)
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
Нет отзывов
