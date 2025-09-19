СигналыРазделы
OMG FZE LLC

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

OMG FZE LLC
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 58%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
260 (60.74%)
Убыточных трейдов:
168 (39.25%)
Лучший трейд:
395.72 USD
Худший трейд:
-244.26 USD
Общая прибыль:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Общий убыток:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (184.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.60 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
11.73%
Макс. загрузка депозита:
39.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
165 (38.55%)
Коротких трейдов:
263 (61.45%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
18.88 USD
Средний убыток:
-23.54 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-7.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-364.92 USD (4)
Прирост в месяц:
10.63%
Годовой прогноз:
128.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.24 USD
Максимальная:
600.00 USD (21.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.41% (600.00 USD)
По эквити:
37.48% (632.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 388
BTCUSD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 589
BTCUSD 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -24K
BTCUSD 627K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +395.72 USD
Худший трейд: -244 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +184.45 USD
Макс. убыток в серии: -7.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


Нет отзывов
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 18:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
