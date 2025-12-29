СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 2%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
54 (66.66%)
Убыточных трейдов:
27 (33.33%)
Лучший трейд:
136.08 USD
Худший трейд:
-101.52 USD
Общая прибыль:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Общий убыток:
-852.57 USD (748 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (544.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.75 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
32.45%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
37 (45.68%)
Коротких трейдов:
44 (54.32%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
23.54 USD
Средний убыток:
-31.58 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-87.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.02 USD (4)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
194.32 USD
Максимальная:
238.56 USD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (238.20 USD)
По эквити:
0.47% (94.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 46
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 186
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 1.9K
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.08 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +544.75 USD
Макс. убыток в серии: -87.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































Нет отзывов
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
