Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
54 (66.66%)
Убыточных трейдов:
27 (33.33%)
Лучший трейд:
136.08 USD
Худший трейд:
-101.52 USD
Общая прибыль:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Общий убыток:
-852.57 USD (748 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (544.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
544.75 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
32.45%
Макс. загрузка депозита:
0.66%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
37 (45.68%)
Коротких трейдов:
44 (54.32%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
23.54 USD
Средний убыток:
-31.58 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-87.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-238.02 USD (4)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
194.32 USD
Максимальная:
238.56 USD (1.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.19% (238.20 USD)
По эквити:
0.47% (94.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|46
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|186
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|1.9K
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.08 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +544.75 USD
Макс. убыток в серии: -87.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
