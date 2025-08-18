СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA BTC RiskMid Lydians
OMG FZE LLC

VolumeHedger EA BTC RiskMid Lydians

OMG FZE LLC
0 отзывов
Надежность
20 недель
2 / 1.7K USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 175%
PUPrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
158 (61.96%)
Убыточных трейдов:
97 (38.04%)
Лучший трейд:
210.94 USD
Худший трейд:
-115.81 USD
Общая прибыль:
2 085.04 USD (6 220 504 pips)
Общий убыток:
-1 278.23 USD (5 908 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (111.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
14.61%
Макс. загрузка депозита:
10.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
106 (41.57%)
Коротких трейдов:
149 (58.43%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
13.20 USD
Средний убыток:
-13.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-212.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.34 USD (5)
Прирост в месяц:
17.87%
Годовой прогноз:
216.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
212.34 USD (21.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.51% (48.63 USD)
По эквити:
7.11% (99.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 255
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 807
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 312K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.94 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.44 USD
Макс. убыток в серии: -212.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1500$
  • Used Strategies: Lydians + MACD(since 14 oct)
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.

Note: I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now. 

Note: I have decided to add MACD at 14 oct and it will keep bringing monthly 20% profit. Both files are lowRisk loaded now. 
Нет отзывов
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 19:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 08:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.30 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
