- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
158 (61.96%)
Убыточных трейдов:
97 (38.04%)
Лучший трейд:
210.94 USD
Худший трейд:
-115.81 USD
Общая прибыль:
2 085.04 USD (6 220 504 pips)
Общий убыток:
-1 278.23 USD (5 908 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (111.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
224.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
14.61%
Макс. загрузка депозита:
10.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
106 (41.57%)
Коротких трейдов:
149 (58.43%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
3.16 USD
Средняя прибыль:
13.20 USD
Средний убыток:
-13.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-212.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-212.34 USD (5)
Прирост в месяц:
17.87%
Годовой прогноз:
216.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
212.34 USD (21.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.51% (48.63 USD)
По эквити:
7.11% (99.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|255
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|807
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|312K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +210.94 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +111.44 USD
Макс. убыток в серии: -212.34 USD
Нет данных
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
Note: I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now.
Note: I have decided to add MACD at 14 oct and it will keep bringing monthly 20% profit. Both files are lowRisk loaded now.
Нет отзывов
