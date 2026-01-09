- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
90.60 USD
Худший трейд:
-63.70 USD
Общая прибыль:
711.43 USD (8 615 pips)
Общий убыток:
-304.80 USD (6 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (174.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.38
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
23.92 USD
Средняя прибыль:
59.29 USD
Средний убыток:
-60.96 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-63.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-63.70 USD (1)
Прирост в месяц:
48.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
63.70 USD (5.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD.s
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD.s
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
