Всего трейдов:
660
Прибыльных трейдов:
659 (99.84%)
Убыточных трейдов:
1 (0.15%)
Лучший трейд:
6.37 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Общий убыток:
-0.11 USD (11 pips)
Макс. серия выигрышей:
422 (1 290.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 290.09 USD (422)
Коэффициент Шарпа:
1.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.21%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
18240.00
Длинных трейдов:
335 (50.76%)
Коротких трейдов:
325 (49.24%)
Профит фактор:
18241.00
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.11 USD (1)
Прирост в месяц:
26.76%
Годовой прогноз:
324.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.11 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
35.89% (888.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|44
|CADCHF#
|40
|EURNZD#
|36
|USDCHF#
|36
|USDCAD#
|35
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|GBPCAD#
|33
|EURCHF#
|32
|GBPUSD#
|32
|GBPNZD#
|31
|EURGBP#
|29
|NZDCAD#
|29
|NZDCHF#
|28
|NZDUSD#
|28
|GBPAUD#
|27
|AUDCHF#
|27
|EURCAD#
|26
|AUDNZD#
|24
|AUDUSD#
|23
|EURUSD#
|18
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY#
|133
|CADCHF#
|120
|EURNZD#
|109
|USDCHF#
|109
|USDCAD#
|107
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|GBPCAD#
|100
|EURCHF#
|96
|GBPUSD#
|98
|GBPNZD#
|95
|EURGBP#
|88
|NZDCAD#
|91
|NZDCHF#
|93
|NZDUSD#
|85
|GBPAUD#
|83
|AUDCHF#
|81
|EURCAD#
|78
|AUDNZD#
|73
|AUDUSD#
|69
|EURUSD#
|54
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY#
|20K
|CADCHF#
|9.6K
|EURNZD#
|19K
|USDCHF#
|8.7K
|USDCAD#
|15K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|GBPCAD#
|14K
|EURCHF#
|7.7K
|GBPUSD#
|9.8K
|GBPNZD#
|17K
|EURGBP#
|6.6K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.4K
|NZDUSD#
|8.4K
|GBPAUD#
|13K
|AUDCHF#
|6.5K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|13K
|AUDUSD#
|6.9K
|EURUSD#
|5.4K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +6.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 422
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 290.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
401%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
13
99%
660
99%
100%
18240.99
3.04
USD
USD
36%
1:500