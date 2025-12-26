СигналыРазделы
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
660
Прибыльных трейдов:
659 (99.84%)
Убыточных трейдов:
1 (0.15%)
Лучший трейд:
6.37 USD
Худший трейд:
-0.11 USD
Общая прибыль:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Общий убыток:
-0.11 USD (11 pips)
Макс. серия выигрышей:
422 (1 290.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 290.09 USD (422)
Коэффициент Шарпа:
1.89
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.21%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
18240.00
Длинных трейдов:
335 (50.76%)
Коротких трейдов:
325 (49.24%)
Профит фактор:
18241.00
Мат. ожидание:
3.04 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.11 USD (1)
Прирост в месяц:
26.76%
Годовой прогноз:
324.67%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.11 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
35.89% (888.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.37 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 422
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 290.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.