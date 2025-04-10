СигналыРазделы
Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
38 недель
2 / 824 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 3 199%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 464
Прибыльных трейдов:
1 459 (59.21%)
Убыточных трейдов:
1 005 (40.79%)
Лучший трейд:
1 578.65 USD
Худший трейд:
-1 626.27 USD
Общая прибыль:
257 634.46 USD (251 454 pips)
Общий убыток:
-172 286.09 USD (163 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (701.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 419.46 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
47.33%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
10.80
Длинных трейдов:
1 197 (48.58%)
Коротких трейдов:
1 267 (51.42%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
34.64 USD
Средняя прибыль:
176.58 USD
Средний убыток:
-171.43 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-6 643.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 643.06 USD (9)
Прирост в месяц:
45.30%
Годовой прогноз:
549.63%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 899.76 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.19% (7 877.50 USD)
По эквити:
7.15% (1 252.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGBTC 1596
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGBTC 82K
XAGBTC.stp 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGBTC 67K
XAGBTC.stp 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 578.65 USD
Худший трейд: -1 626 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +701.76 USD
Макс. убыток в серии: -6 643.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NCESC-Live
7.00 × 73
Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 05:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
