- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 464
Прибыльных трейдов:
1 459 (59.21%)
Убыточных трейдов:
1 005 (40.79%)
Лучший трейд:
1 578.65 USD
Худший трейд:
-1 626.27 USD
Общая прибыль:
257 634.46 USD (251 454 pips)
Общий убыток:
-172 286.09 USD (163 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (701.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 419.46 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
47.33%
Макс. загрузка депозита:
13.14%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
10.80
Длинных трейдов:
1 197 (48.58%)
Коротких трейдов:
1 267 (51.42%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
34.64 USD
Средняя прибыль:
176.58 USD
Средний убыток:
-171.43 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-6 643.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 643.06 USD (9)
Прирост в месяц:
45.30%
Годовой прогноз:
549.63%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 899.76 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.19% (7 877.50 USD)
По эквити:
7.15% (1 252.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1596
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGBTC
|82K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGBTC
|67K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 578.65 USD
Худший трейд: -1 626 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +701.76 USD
Макс. убыток в серии: -6 643.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NCESC-Live
|7.00 × 73
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
3 199%
2
824
USD
USD
84K
USD
USD
38
34%
2 464
59%
47%
1.49
34.64
USD
USD
36%
1:100