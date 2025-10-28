СигналыРазделы
Nguyen Hai Yen

AIZero Mode2 Quantum

Nguyen Hai Yen
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 156%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
360
Прибыльных трейдов:
212 (58.88%)
Убыточных трейдов:
148 (41.11%)
Лучший трейд:
312.71 USD
Худший трейд:
-16.16 USD
Общая прибыль:
3 079.96 USD (241 313 pips)
Общий убыток:
-624.77 USD (49 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (69.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
860.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
18.44%
Макс. загрузка депозита:
13.46%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
31.52
Длинных трейдов:
180 (50.00%)
Коротких трейдов:
180 (50.00%)
Профит фактор:
4.93
Мат. ожидание:
6.82 USD
Средняя прибыль:
14.53 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-76.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.90 USD (6)
Прирост в месяц:
10.67%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
77.90 USD (1.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.05% (76.11 USD)
По эквити:
4.60% (180.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 191K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +312.71 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +69.60 USD
Макс. убыток в серии: -76.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
еще 26...
The signal is fully managed by a system of AIZero

AIZERO is an Assistant chat bot, advisor and auto trading EA. It is the most advanced analytical AI!

It is integrated with analytical theories such as: Trend, Support and Resistance, Price Channels, Price Patterns, Japan Candles... and some candlestick patterns researched by us!

Refer to AIZero: https://babfx.com/2019/04/robot-co-van-tai-chinh-drzero

In addition, many other complex analysis tools are used inside our black box

if your capital is low you can open Cent account type to copy my signal

I Suggest copying the same ratio with my account!


Нет отзывов
2025.12.25 07:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AIZero Mode2 Quantum
35 USD в месяц
156%
0
0
USD
3.9K
USD
10
98%
360
58%
18%
4.92
6.82
USD
5%
1:500
Копировать

