交易:
366
盈利交易:
215 (58.74%)
亏损交易:
151 (41.26%)
最好交易:
312.71 USD
最差交易:
-16.16 USD
毛利:
3 113.08 USD (242 486 pips)
毛利亏损:
-631.23 USD (51 101 pips)
最大连续赢利:
13 (69.60 USD)
最大连续盈利:
860.74 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
19.87%
最大入金加载:
13.46%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
31.86
长期交易:
180 (49.18%)
短期交易:
186 (50.82%)
利润因子:
4.93
预期回报:
6.78 USD
平均利润:
14.48 USD
平均损失:
-4.18 USD
最大连续失误:
8 (-76.11 USD)
最大连续亏损:
-77.90 USD (6)
每月增长:
9.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
77.90 USD (1.98%)
相对跌幅:
结余:
3.05% (76.11 USD)
净值:
4.60% (180.76 USD)
分配
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD
366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
191K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +312.71 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +69.60 USD
最大连续亏损: -76.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
The signal is fully managed by a system of AIZero
AIZERO is an Assistant chat bot, advisor and auto trading EA. It is the most advanced analytical AI!
It is integrated with analytical theories such as: Trend, Support and Resistance, Price Channels, Price Patterns, Japan Candles... and some candlestick patterns researched by us!
Refer to AIZero: https://babfx.com/2019/04/robot-co-van-tai-chinh-drzero
In addition, many other complex analysis tools are used inside our black box
if your capital is low you can open Cent account type to copy my signal
I Suggest copying the same ratio with my account!
没有评论
