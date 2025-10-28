信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AIZero Mode2 Quantum
Nguyen Hai Yen

AIZero Mode2 Quantum

Nguyen Hai Yen
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 157%
ICMarketsSC-Live26
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
366
盈利交易:
215 (58.74%)
亏损交易:
151 (41.26%)
最好交易:
312.71 USD
最差交易:
-16.16 USD
毛利:
3 113.08 USD (242 486 pips)
毛利亏损:
-631.23 USD (51 101 pips)
最大连续赢利:
13 (69.60 USD)
最大连续盈利:
860.74 USD (5)
夏普比率:
0.17
交易活动:
19.87%
最大入金加载:
13.46%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
5 小时
采收率:
31.86
长期交易:
180 (49.18%)
短期交易:
186 (50.82%)
利润因子:
4.93
预期回报:
6.78 USD
平均利润:
14.48 USD
平均损失:
-4.18 USD
最大连续失误:
8 (-76.11 USD)
最大连续亏损:
-77.90 USD (6)
每月增长:
9.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
77.90 USD (1.98%)
相对跌幅:
结余:
3.05% (76.11 USD)
净值:
4.60% (180.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 366
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 191K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +312.71 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +69.60 USD
最大连续亏损: -76.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

The signal is fully managed by a system of AIZero

AIZERO is an Assistant chat bot, advisor and auto trading EA. It is the most advanced analytical AI!

It is integrated with analytical theories such as: Trend, Support and Resistance, Price Channels, Price Patterns, Japan Candles... and some candlestick patterns researched by us!

Refer to AIZero: https://babfx.com/2019/04/robot-co-van-tai-chinh-drzero

In addition, many other complex analysis tools are used inside our black box

if your capital is low you can open Cent account type to copy my signal

I Suggest copying the same ratio with my account!


没有评论
2025.12.25 07:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 13:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 05:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 09:48
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AIZero Mode2 Quantum
每月35 USD
157%
0
0
USD
4K
USD
11
98%
366
58%
20%
4.93
6.78
USD
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载