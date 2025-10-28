SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AIZero Mode2 Quantum
Nguyen Hai Yen

AIZero Mode2 Quantum

Nguyen Hai Yen
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
312.71 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
841.13 USD (83 677 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
3 (841.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.13 USD (3)
Ratio de Sharpe:
4.54
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
3 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
280.38 USD
Bénéfice moyen:
280.38 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
52.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 841
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 84K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +312.71 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +841.13 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

The signal is fully managed by a system of AIZero

AIZERO is an Assistant chat bot, advisor and auto trading EA. It is the most advanced analytical AI!

It is integrated with analytical theories such as: Trend, Support and Resistance, Price Channels, Japan Candles... and some other candlestick patterns researched by us!

Refer to AIZero: https://babfx.com/2019/04/robot-co-van-tai-chinh-drzero

In addition, many other complex analysis tools are used inside our black box

if your capital is low you can open Cent account type to copy my signal

I Suggest copying the same ratio with my account!


Aucun avis
2025.10.28 09:48
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 09:48
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
