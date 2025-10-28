- 자본
- 축소
트레이드:
443
이익 거래:
254 (57.33%)
손실 거래:
189 (42.66%)
최고의 거래:
312.71 USD
최악의 거래:
-23.38 USD
총 수익:
3 549.57 USD (256 182 pips)
총 손실:
-902.66 USD (69 820 pips)
연속 최대 이익:
13 (69.60 USD)
연속 최대 이익:
860.74 USD (5)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
17.96%
최대 입금량:
15.35%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
52
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
23.40
롱(주식매수):
223 (50.34%)
숏(주식차입매도):
220 (49.66%)
수익 요인:
3.93
기대수익:
5.97 USD
평균 이익:
13.97 USD
평균 손실:
-4.78 USD
연속 최대 손실:
8 (-113.12 USD)
연속 최대 손실:
-113.12 USD (8)
월별 성장률:
9.35%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
113.12 USD (2.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.05% (76.11 USD)
자본금별:
7.23% (294.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|443
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|186K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +312.71 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +69.60 USD
연속 최대 손실: -113.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
- The signal is fully managed by AIZero
- AIZERO is an Assistant chat bot, advisor and auto trading EA. It is the most advanced analytical AI!
- AIZero is an AI-powered trading system built on deep market structure analysis.
- It continuously analyzes price action and identifies high-probability patterns such as Head and Shoulders, Double Top & Double Bottom, Flags, Wedges, Triangles, Breakout–Retest structures, and major trend reversals. By combining pattern recognition with market phase detection and key price zones, AIZero aligns entries with optimal timing and probability, creating a highly effective and consistent trading approach.
- It is integrated with analytical theories such as: Trend, Support and Resistance, Price Channels, Price Patterns, Japan Candles...
- Refer to AIZero: https://babfx.com/2019/04/robot-co-van-tai-chinh-drzero
- if your capital is low you can open Cent account type to copy my signal
- I Suggest copying the same ratio with my account!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
168%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
13
98%
443
57%
18%
3.93
5.97
USD
USD
7%
1:500