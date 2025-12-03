- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
21 (35.59%)
Убыточных трейдов:
38 (64.41%)
Лучший трейд:
199.00 USD
Худший трейд:
-106.12 USD
Общая прибыль:
2 964.27 USD (68 782 pips)
Общий убыток:
-3 261.35 USD (74 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (591.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.86 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
81.77%
Макс. загрузка депозита:
10.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
41 (69.49%)
Коротких трейдов:
18 (30.51%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-5.04 USD
Средняя прибыль:
141.16 USD
Средний убыток:
-85.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-566.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-566.54 USD (8)
Прирост в месяц:
1.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
717.54 USD
Максимальная:
1 075.46 USD (20.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (1 075.46 USD)
По эквити:
2.51% (109.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-149
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|34
|CADJPY
|-150
|NZDJPY
|135
|GBPJPY
|-95
|CHFJPY
|85
|USDJPY
|-93
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.00 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +591.28 USD
Макс. убыток в серии: -566.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
InvestZone 2nd Account
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
0%
59
35%
82%
0.90
-5.04
USD
USD
20%
1:50