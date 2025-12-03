СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
21 (35.59%)
Убыточных трейдов:
38 (64.41%)
Лучший трейд:
199.00 USD
Худший трейд:
-106.12 USD
Общая прибыль:
2 964.27 USD (68 782 pips)
Общий убыток:
-3 261.35 USD (74 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (591.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.86 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
81.77%
Макс. загрузка депозита:
10.39%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
41 (69.49%)
Коротких трейдов:
18 (30.51%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-5.04 USD
Средняя прибыль:
141.16 USD
Средний убыток:
-85.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-566.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-566.54 USD (8)
Прирост в месяц:
1.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
717.54 USD
Максимальная:
1 075.46 USD (20.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (1 075.46 USD)
По эквити:
2.51% (109.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 47
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -149
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.00 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +591.28 USD
Макс. убыток в серии: -566.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Нет отзывов
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.