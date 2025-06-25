Валюты / WGO
WGO: Winnebago Industries Inc
33.53 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WGO за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.15, а максимальная — 33.70.
Следите за динамикой Winnebago Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
33.15 33.70
Годовой диапазон
28.00 65.66
- Предыдущее закрытие
- 33.49
- Open
- 33.56
- Bid
- 33.53
- Ask
- 33.83
- Low
- 33.15
- High
- 33.70
- Объем
- 761
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -4.72%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- -41.70%
