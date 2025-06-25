Währungen / WGO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WGO: Winnebago Industries Inc
33.75 USD 0.79 (2.40%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WGO hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.72 bis zu einem Hoch von 33.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Winnebago Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WGO News
- Bear of the Day: Winnebago Industries, Inc. (WGO)
- MasTec and Winnebago have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Wohnmobil-Messe liefert gemischte Signale: DA Davidson bleibt bei Thor und Winnebago auf "Neutral"
- DA Davidson maintains Neutral on Thor and Winnebago stock after RV show
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Netflix Stock: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Winnebago Industries raises quarterly dividend by 3 percent
- Benchmark maintains Thor Industries stock rating at Hold amid RV sector headwinds
- Winnebago Industries announces leadership restructuring into groups
- Winnebago Industries announces resignation of board member Jacqueline D. Woods
- Winnebago: Winning Is Still Possible With Its Improved Product Mix And Pricing Strategies
- Winnebago (WGO) Up 9.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- RV industry shipments decline 15.1% in May as towable units slump
- Winnebago Industries stock price target lowered to $50 at BMO Capital
- Benchmark lowers Winnebago stock price target to $42 on soft demand
- Winnebago price target lowered to $42 from $50 at BMO Capital
- KeyBanc lowers Winnebago stock price target on weaker guidance
- Truist cuts Winnebago stock price target to $36 on cautious outlook
- Winnebago Cuts Outlook as RV Sales Decline, Shares Slide 3%
- Winnebago Industries, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WGO)
- Winnebago Industries, Inc. (WGO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Winnebago Cuts Outlook as Tariffs Weigh
- Earnings call transcript: Winnebago Industries Q3 2025 earnings miss leads to stock drop
Tagesspanne
32.72 33.80
Jahresspanne
28.00 65.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.96
- Eröffnung
- 33.37
- Bid
- 33.75
- Ask
- 34.05
- Tief
- 32.72
- Hoch
- 33.80
- Volumen
- 941
- Tagesänderung
- 2.40%
- Monatsänderung
- -4.09%
- 6-Monatsänderung
- -2.09%
- Jahresänderung
- -41.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K