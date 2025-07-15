Валюты / VIOO
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
109.79 USD 0.14 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIOO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.05, а максимальная — 110.02.
Следите за динамикой Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
109.05 110.02
Годовой диапазон
82.44 118.98
- Предыдущее закрытие
- 109.93
- Open
- 109.89
- Bid
- 109.79
- Ask
- 110.09
- Low
- 109.05
- High
- 110.02
- Объем
- 211
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 14.54%
- Годовое изменение
- 1.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.