Dövizler / VIOO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
110.86 USD 1.41 (1.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIOO fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.76 ve Yüksek fiyatı olarak 112.51 aralığında işlem gördü.
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOO haberleri
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) Be on Your Investing Radar?
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- The Life Of A Fed Chair
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Behind The (Revised) Curve
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Günlük aralık
110.76 112.51
Yıllık aralık
82.44 118.98
- Önceki kapanış
- 112.27
- Açılış
- 112.51
- Satış
- 110.86
- Alış
- 111.16
- Düşük
- 110.76
- Yüksek
- 112.51
- Hacim
- 191
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 2.50%
- 6 aylık değişim
- 15.66%
- Yıllık değişim
- 2.87%
21 Eylül, Pazar