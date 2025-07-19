FiyatlarBölümler
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

110.86 USD 1.41 (1.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VIOO fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.76 ve Yüksek fiyatı olarak 112.51 aralığında işlem gördü.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
110.76 112.51
Yıllık aralık
82.44 118.98
Önceki kapanış
112.27
Açılış
112.51
Satış
110.86
Alış
111.16
Düşük
110.76
Yüksek
112.51
Hacim
191
Günlük değişim
-1.26%
Aylık değişim
2.50%
6 aylık değişim
15.66%
Yıllık değişim
2.87%
21 Eylül, Pazar