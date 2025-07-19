CotationsSections
Devises / VIOO
Retour à Actions

VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

110.86 USD 1.41 (1.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VIOO a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.76 et à un maximum de 112.51.

Suivez la dynamique Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIOO Nouvelles

Range quotidien
110.76 112.51
Range Annuel
82.44 118.98
Clôture Précédente
112.27
Ouverture
112.51
Bid
110.86
Ask
111.16
Plus Bas
110.76
Plus Haut
112.51
Volume
191
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
2.50%
Changement à 6 Mois
15.66%
Changement Annuel
2.87%
20 septembre, samedi