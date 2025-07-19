クォートセクション
通貨 / VIOO
株に戻る

VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

112.27 USD 2.46 (2.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VIOOの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり110.41の安値と112.38の高値で取引されました。

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VIOO News

1日のレンジ
110.41 112.38
1年のレンジ
82.44 118.98
以前の終値
109.81
始値
110.47
買値
112.27
買値
112.57
安値
110.41
高値
112.38
出来高
411
1日の変化
2.24%
1ヶ月の変化
3.80%
6ヶ月の変化
17.13%
1年の変化
4.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K