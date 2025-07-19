通貨 / VIOO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
112.27 USD 2.46 (2.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIOOの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり110.41の安値と112.38の高値で取引されました。
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VIOO News
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Should Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) Be on Your Investing Radar?
- 11 fast-growing small-cap stocks that could get a boost from the Fed’s next move
- The Life Of A Fed Chair
- Only 6 Broad ETFs Are Down This Year — Here's Their Cardinal Sin
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Are Small-Cap ETFs Finally Ready to Shine?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Behind The (Revised) Curve
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
1日のレンジ
110.41 112.38
1年のレンジ
82.44 118.98
- 以前の終値
- 109.81
- 始値
- 110.47
- 買値
- 112.27
- 買値
- 112.57
- 安値
- 110.41
- 高値
- 112.38
- 出来高
- 411
- 1日の変化
- 2.24%
- 1ヶ月の変化
- 3.80%
- 6ヶ月の変化
- 17.13%
- 1年の変化
- 4.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K