VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
111.01 USD 1.26 (1.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIOO hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.76 bis zu einem Hoch von 112.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VIOO News
Tagesspanne
110.76 112.51
Jahresspanne
82.44 118.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 112.27
- Eröffnung
- 112.51
- Bid
- 111.01
- Ask
- 111.31
- Tief
- 110.76
- Hoch
- 112.51
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- 2.63%
- 6-Monatsänderung
- 15.82%
- Jahresänderung
- 3.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K