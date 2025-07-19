통화 / VIOO
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
110.86 USD 1.41 (1.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VIOO 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 110.76이고 고가는 112.51이었습니다.
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VIOO News
일일 변동 비율
110.76 112.51
년간 변동
82.44 118.98
- 이전 종가
- 112.27
- 시가
- 112.51
- Bid
- 110.86
- Ask
- 111.16
- 저가
- 110.76
- 고가
- 112.51
- 볼륨
- 191
- 일일 변동
- -1.26%
- 월 변동
- 2.50%
- 6개월 변동
- 15.66%
- 년간 변동율
- 2.87%
20 9월, 토요일