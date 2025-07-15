Divisas / VIOO
VIOO: Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
109.81 USD 0.02 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIOO de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 109.42, mientras que el máximo ha alcanzado 112.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
109.42 112.25
Rango anual
82.44 118.98
- Cierres anteriores
- 109.79
- Open
- 110.07
- Bid
- 109.81
- Ask
- 110.11
- Low
- 109.42
- High
- 112.25
- Volumen
- 277
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 1.53%
- Cambio a 6 meses
- 14.56%
- Cambio anual
- 1.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B