Валюты / TFII
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TFII: TFI International Inc
95.65 USD 1.01 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFII за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.38, а максимальная — 96.16.
Следите за динамикой TFI International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TFII
- TFI International declares quarterly dividend of $0.45 per share
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- TFI International: Its Resilience And Underpricing May Support Its Upside (TFII)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- TFI International: Freight Slump Masks A Compelling Value Story (TSX:TFII:CA)
- TFI International price target raised to $96 from $91 at Stifel
- TFI International Analysts Increase Their Forecasts After Upbeat Q2 Earnings - TFI International (NYSE:TFII)
- TFI International price target lowered to $107 at TD Cowen on 2025 outlook
- TFI International Inc. (TFII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About TFI International (TFII) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: TFI International Q2 2025 shows EPS beat amid revenue dip
- TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Beat Estimates
- TFI International beats earnings expectations despite revenue dip
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- C.H. Robinson Worldwide (CHRW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Ahead of TFI International (TFII) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Expected to Decline
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- TFI International declares quarterly dividend of US$0.45 per share
- TFI International: Cross-Border Presence, Robust Cash Flow Justify Undervaluation (TFII)
Дневной диапазон
94.38 96.16
Годовой диапазон
72.15 155.12
- Предыдущее закрытие
- 94.64
- Open
- 96.16
- Bid
- 95.65
- Ask
- 95.95
- Low
- 94.38
- High
- 96.16
- Объем
- 234
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 2.75%
- 6-месячное изменение
- 25.44%
- Годовое изменение
- -29.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.