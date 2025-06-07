통화 / TFII
TFII: TFI International Inc
93.55 USD 0.82 (0.87%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TFII 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 93.00이고 고가는 94.51이었습니다.
TFI International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFII News
- TFI International declares quarterly dividend of $0.45 per share
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- TFI International: Its Resilience And Underpricing May Support Its Upside (TFII)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- TFI International: Freight Slump Masks A Compelling Value Story (TSX:TFII:CA)
- TFI International price target raised to $96 from $91 at Stifel
- TFI International Analysts Increase Their Forecasts After Upbeat Q2 Earnings - TFI International (NYSE:TFII)
- TFI International price target lowered to $107 at TD Cowen on 2025 outlook
- TFI International Inc. (TFII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About TFI International (TFII) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: TFI International Q2 2025 shows EPS beat amid revenue dip
- TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Beat Estimates
- TFI International beats earnings expectations despite revenue dip
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- C.H. Robinson Worldwide (CHRW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Ahead of TFI International (TFII) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Expected to Decline
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- TFI International declares quarterly dividend of US$0.45 per share
- TFI International: Cross-Border Presence, Robust Cash Flow Justify Undervaluation (TFII)
일일 변동 비율
93.00 94.51
년간 변동
72.15 155.12
- 이전 종가
- 94.37
- 시가
- 94.51
- Bid
- 93.55
- Ask
- 93.85
- 저가
- 93.00
- 고가
- 94.51
- 볼륨
- 958
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- 0.49%
- 6개월 변동
- 22.69%
- 년간 변동율
- -30.91%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K