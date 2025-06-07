Währungen / TFII
TFII: TFI International Inc
94.37 USD 0.75 (0.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFII hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.09 bis zu einem Hoch von 96.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die TFI International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TFII News
- TFI International declares quarterly dividend of $0.45 per share
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- TFI International: Its Resilience And Underpricing May Support Its Upside (TFII)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- TFI International: Freight Slump Masks A Compelling Value Story (TSX:TFII:CA)
- TFI International price target raised to $96 from $91 at Stifel
- TFI International Analysts Increase Their Forecasts After Upbeat Q2 Earnings - TFI International (NYSE:TFII)
- TFI International price target lowered to $107 at TD Cowen on 2025 outlook
- TFI International Inc. (TFII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About TFI International (TFII) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: TFI International Q2 2025 shows EPS beat amid revenue dip
- TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Beat Estimates
- TFI International beats earnings expectations despite revenue dip
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- C.H. Robinson Worldwide (CHRW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Ahead of TFI International (TFII) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Expected to Decline
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- TFI International declares quarterly dividend of US$0.45 per share
- TFI International: Cross-Border Presence, Robust Cash Flow Justify Undervaluation (TFII)
Tagesspanne
94.09 96.32
Jahresspanne
72.15 155.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.62
- Eröffnung
- 94.20
- Bid
- 94.37
- Ask
- 94.67
- Tief
- 94.09
- Hoch
- 96.32
- Volumen
- 673
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 1.38%
- 6-Monatsänderung
- 23.76%
- Jahresänderung
- -30.31%
