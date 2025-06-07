KurseKategorien
TFII: TFI International Inc

94.37 USD 0.75 (0.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFII hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.09 bis zu einem Hoch von 96.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die TFI International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFII News

Tagesspanne
94.09 96.32
Jahresspanne
72.15 155.12
Vorheriger Schlusskurs
93.62
Eröffnung
94.20
Bid
94.37
Ask
94.67
Tief
94.09
Hoch
96.32
Volumen
673
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
1.38%
6-Monatsänderung
23.76%
Jahresänderung
-30.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K