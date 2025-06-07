Devises / TFII
TFII: TFI International Inc
93.55 USD 0.82 (0.87%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TFII a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.00 et à un maximum de 94.51.
Suivez la dynamique TFI International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
93.00 94.51
Range Annuel
72.15 155.12
- Clôture Précédente
- 94.37
- Ouverture
- 94.51
- Bid
- 93.55
- Ask
- 93.85
- Plus Bas
- 93.00
- Plus Haut
- 94.51
- Volume
- 958
- Changement quotidien
- -0.87%
- Changement Mensuel
- 0.49%
- Changement à 6 Mois
- 22.69%
- Changement Annuel
- -30.91%
20 septembre, samedi