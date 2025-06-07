通貨 / TFII
TFII: TFI International Inc
94.37 USD 0.75 (0.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TFIIの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり94.09の安値と96.32の高値で取引されました。
TFI International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TFII News
- TFI International declares quarterly dividend of $0.45 per share
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- TFI International: Its Resilience And Underpricing May Support Its Upside (TFII)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- TFI International: Freight Slump Masks A Compelling Value Story (TSX:TFII:CA)
- TFI International price target raised to $96 from $91 at Stifel
- TFI International Analysts Increase Their Forecasts After Upbeat Q2 Earnings - TFI International (NYSE:TFII)
- TFI International price target lowered to $107 at TD Cowen on 2025 outlook
- TFI International Inc. (TFII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About TFI International (TFII) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: TFI International Q2 2025 shows EPS beat amid revenue dip
- TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Beat Estimates
- TFI International beats earnings expectations despite revenue dip
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- C.H. Robinson Worldwide (CHRW) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Ahead of TFI International (TFII) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: TFI International Inc. (TFII) Q2 Earnings Expected to Decline
- Turtle Creek Q1 2025 Manager Commentary
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.57%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- TFI International declares quarterly dividend of US$0.45 per share
- TFI International: Cross-Border Presence, Robust Cash Flow Justify Undervaluation (TFII)
1日のレンジ
94.09 96.32
1年のレンジ
72.15 155.12
- 以前の終値
- 93.62
- 始値
- 94.20
- 買値
- 94.37
- 買値
- 94.67
- 安値
- 94.09
- 高値
- 96.32
- 出来高
- 673
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- 1.38%
- 6ヶ月の変化
- 23.76%
- 1年の変化
- -30.31%
