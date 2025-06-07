クォートセクション
通貨 / TFII
TFII: TFI International Inc

94.37 USD 0.75 (0.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFIIの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり94.09の安値と96.32の高値で取引されました。

TFI International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
94.09 96.32
1年のレンジ
72.15 155.12
以前の終値
93.62
始値
94.20
買値
94.37
買値
94.67
安値
94.09
高値
96.32
出来高
673
1日の変化
0.80%
1ヶ月の変化
1.38%
6ヶ月の変化
23.76%
1年の変化
-30.31%
