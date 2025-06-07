FiyatlarBölümler
Dövizler / TFII
TFII: TFI International Inc

93.55 USD 0.82 (0.87%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TFII fiyatı bugün -0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.00 ve Yüksek fiyatı olarak 94.51 aralığında işlem gördü.

TFI International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
93.00 94.51
Yıllık aralık
72.15 155.12
Önceki kapanış
94.37
Açılış
94.51
Satış
93.55
Alış
93.85
Düşük
93.00
Yüksek
94.51
Hacim
958
Günlük değişim
-0.87%
Aylık değişim
0.49%
6 aylık değişim
22.69%
Yıllık değişim
-30.91%
21 Eylül, Pazar