Валюты / TFC
TFC: Truist Financial Corporation
44.56 USD 0.22 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFC за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.99, а максимальная — 44.97.
Следите за динамикой Truist Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.99 44.97
Годовой диапазон
33.56 49.06
- Предыдущее закрытие
- 44.78
- Open
- 44.86
- Bid
- 44.56
- Ask
- 44.86
- Low
- 43.99
- High
- 44.97
- Объем
- 8.107 K
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- -3.67%
- 6-месячное изменение
- 9.06%
- Годовое изменение
- 4.65%
