TFC: Truist Financial Corporation
46.09 USD 0.72 (1.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFC hat sich für heute um 1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.22 bis zu einem Hoch von 46.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Truist Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TFC News
Tagesspanne
45.22 46.17
Jahresspanne
33.56 49.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.37
- Eröffnung
- 45.47
- Bid
- 46.09
- Ask
- 46.39
- Tief
- 45.22
- Hoch
- 46.17
- Volumen
- 10.197 K
- Tagesänderung
- 1.59%
- Monatsänderung
- -0.37%
- 6-Monatsänderung
- 12.80%
- Jahresänderung
- 8.24%
