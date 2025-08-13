FiyatlarBölümler
TFC: Truist Financial Corporation

45.96 USD 0.13 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TFC fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.59 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.

Truist Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.59 46.12
Yıllık aralık
33.56 49.06
Önceki kapanış
46.09
Açılış
46.01
Satış
45.96
Alış
46.26
Düşük
45.59
Yüksek
46.12
Hacim
11.215 K
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
-0.65%
6 aylık değişim
12.48%
Yıllık değişim
7.94%
