Dövizler / TFC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TFC: Truist Financial Corporation
45.96 USD 0.13 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TFC fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.59 ve Yüksek fiyatı olarak 46.12 aralığında işlem gördü.
Truist Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFC haberleri
- Lendingtree hissesi 74,48 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Zacks Industry Outlook Highlights Bank of New York Mellon, Truist Financial and Northern Trust
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 3 Major Regional Banks to Watch as Industry Prospects Remain Robust
- Truist names veteran leaders to commercial and corporate banking roles
- Truist Financial at Barclays Conference: Growth and Strategic Expansion
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- BMO Capital Markets Reaffirms ‘Buy Rating’ on Eli Lilly Stock (LLY) - TipRanks.com
- F.N.B. Announces De Novo Expansion in Southeast & Mid-Atlantic Markets
- Cisco, ServiceNow, Truist Financial On CNBC’s ‘Final Trades’ - Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), ServiceNow (NYSE:NOW)
- Deckers Outdoor (DECK) Is an ‘Underappreciated Growth Stock,’ Says UBS - TipRanks.com
- Truist's Digital Momentum: Driving Engagement, Efficiency and Revenues
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Truist Financial: The Preferred Dividend Enjoys An Excellent Coverage (NYSE:TFC)
- Truist's Path to Long-Term Growth: Branching Out and Going Digital
- Truist Financial stock rating downgraded by Wells Fargo on growth strategy concerns
- Truist Financial (TFC): An Undervalued Dividend Play With A Clear Catalyst For Growth
- Loan Growth Boosts Truist's NII in 1H25: Is the Upside Sustainable?
- Macquarie Value Fund Q2 2025 Commentary
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Enterprise Financial Services appoints Lars Anderson to board
- Tracking Tweedy Browne Portfolio – Q2 2025 Update (NYSEARCA:COPY)
- New York sues Zelle, says security lapses led to ’rampant’ consumer fraud
Günlük aralık
45.59 46.12
Yıllık aralık
33.56 49.06
- Önceki kapanış
- 46.09
- Açılış
- 46.01
- Satış
- 45.96
- Alış
- 46.26
- Düşük
- 45.59
- Yüksek
- 46.12
- Hacim
- 11.215 K
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- -0.65%
- 6 aylık değişim
- 12.48%
- Yıllık değişim
- 7.94%
21 Eylül, Pazar