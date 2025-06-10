Валюты / TENB
TENB: Tenable Holdings Inc
29.62 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TENB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.32, а максимальная — 29.74.
Следите за динамикой Tenable Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TENB
- Stifel reiterates Hold rating on Tenable stock with $35 price target
- 1 Small-Cap Growth Stock Down 49% to Buy on the Dip
- Tenable appoints Matthew Brown as new CFO
- Forget Chips. Cybersecurity Is AI’s Most Explosive Growth Market
- Tenable stock price target maintained at $42 by Cantor Fitzgerald
- Tenable stock hits 52-week low at 28.74 USD
- Top Cybersecurity Stocks: 5 to consider now according to WarrenAI
- Tenable: Focus On FCF Growth As Billings Slow Down (NASDAQ:TENB)
- What Makes Tenable (TENB) a New Buy Stock
- Tenable Holdings Analysts Raise Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Tenable Holdings (NASDAQ:TENB)
- Needham raises Tenable stock price target to $42 on strong Q2 results
- Scotiabank raises Tenable stock price target to $37 on improved outlook
- Tenable Holdings, Inc. (TENB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Compared to Estimates, Tenable (TENB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Tenable (TENB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Tenable Q2 2025 presentation slides: 12% revenue growth amid expansion into $50B market
- Tenable shares soar 8.5% as Q2 results top expectations
- Tenable stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- CyberArk stock among potential beneficiaries of Microsoft security flaws
- Tenable holdings principal accounting officer sells $32k in stock
- Tenable Stock: This Year's Dip Is A Buying Opportunity (NASDAQ:TENB)
- Tenable Q1 2025 presentation slides: 11% revenue growth amid expanding margins
- Qualys: Too Much Focus On Profitability (NASDAQ:QLYS)
- Tenable at D.A. Davidson Conference: Strategic Moves in Exposure Management
Дневной диапазон
29.32 29.74
Годовой диапазон
28.75 45.44
- Предыдущее закрытие
- 29.59
- Open
- 29.58
- Bid
- 29.62
- Ask
- 29.92
- Low
- 29.32
- High
- 29.74
- Объем
- 2.991 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -2.66%
- 6-месячное изменение
- -14.39%
- Годовое изменение
- -26.32%
