통화 / TENB
TENB: Tenable Holdings Inc
30.23 USD 0.14 (0.46%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TENB 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.01이고 고가는 30.70이었습니다.
Tenable Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TENB News
일일 변동 비율
30.01 30.70
년간 변동
28.75 45.44
- 이전 종가
- 30.37
- 시가
- 30.49
- Bid
- 30.23
- Ask
- 30.53
- 저가
- 30.01
- 고가
- 30.70
- 볼륨
- 2.509 K
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -0.66%
- 6개월 변동
- -12.63%
- 년간 변동율
- -24.80%
20 9월, 토요일