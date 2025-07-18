Валюты / STWD
STWD: STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc
20.18 USD 0.16 (0.79%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STWD за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.14, а максимальная — 20.42.
Следите за динамикой STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STWD
- Implied Volatility Surging for Starwood Property Trust Stock Options
- Taking Profits For Yield And Growth With David Alton Clark
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- AGNC vs. STWD: Which High-Yield REIT Delivers Better Stability?
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Starwood Property Shares Up on Q2 Earnings Beat, Expenses Decline Y/Y
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Starwood Property earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Starwood Property Trust Q2 2025 slides: $0.43 DE per share, strategic acquisition completed
- Brookfield Asset Management stock reaches all-time high at 63.78 USD
- Behind The (Revised) Curve
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Annaly Q2 Earnings Surpass Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Brookfield Asset Management stock hits all-time high at 62.66 USD
- Starwood Property: Buy The Dip (NYSE:STWD)
- AGNC Investment Q2 Earnings Miss Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Starwood Property Trust: A Major Dive Into Net Lease (NYSE:STWD)
- Starwood Property Trust stock rating reiterated amid interest rate volatility
- Orchid vs. Starwood: Which Mortgage REIT Has Better Upside?
- Starwood Property Trust raises $501.5 million in common stock offering
Дневной диапазон
20.14 20.42
Годовой диапазон
16.59 21.05
- Предыдущее закрытие
- 20.34
- Open
- 20.32
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Low
- 20.14
- High
- 20.42
- Объем
- 2.654 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 2.18%
- Годовое изменение
- -0.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.