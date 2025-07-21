通貨 / STWD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STWD: STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc
20.29 USD 0.02 (0.10%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STWDの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり20.17の安値と20.38の高値で取引されました。
STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STWD News
- Rithm's $1.6B Paramount Play Signal Big City Comeback, Shares React
- Implied Volatility Surging for Starwood Property Trust Stock Options
- Taking Profits For Yield And Growth With David Alton Clark
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- AGNC vs. STWD: Which High-Yield REIT Delivers Better Stability?
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Starwood Property Shares Up on Q2 Earnings Beat, Expenses Decline Y/Y
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Starwood Property earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Starwood Property Trust Q2 2025 slides: $0.43 DE per share, strategic acquisition completed
- Brookfield Asset Management stock reaches all-time high at 63.78 USD
- Behind The (Revised) Curve
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Annaly Q2 Earnings Surpass Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Brookfield Asset Management stock hits all-time high at 62.66 USD
- Starwood Property: Buy The Dip (NYSE:STWD)
- AGNC Investment Q2 Earnings Miss Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
- Starwood Property Trust: A Major Dive Into Net Lease (NYSE:STWD)
- Starwood Property Trust stock rating reiterated amid interest rate volatility
- Orchid vs. Starwood: Which Mortgage REIT Has Better Upside?
1日のレンジ
20.17 20.38
1年のレンジ
16.59 21.05
- 以前の終値
- 20.27
- 始値
- 20.36
- 買値
- 20.29
- 買値
- 20.59
- 安値
- 20.17
- 高値
- 20.38
- 出来高
- 2.711 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 1.05%
- 6ヶ月の変化
- 2.73%
- 1年の変化
- -0.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K