Dövizler / STWD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STWD: STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc
20.21 USD 0.08 (0.39%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STWD fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.18 ve Yüksek fiyatı olarak 20.37 aralığında işlem gördü.
STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STWD haberleri
- Here's How to Play Annaly Stock as Mortgage Rates Continue to Decline
- Starwood Property Trust: Buy This 9% Yield For Recurring Income (NYSE:STWD)
- Better Dividend Stock: AGNC Investment vs. Starwood Property Trust
- Rithm's $1.6B Paramount Play Signal Big City Comeback, Shares React
- Implied Volatility Surging for Starwood Property Trust Stock Options
- Taking Profits For Yield And Growth With David Alton Clark
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- AGNC vs. STWD: Which High-Yield REIT Delivers Better Stability?
- Blackstone Mortgage Trust: Stay On The Sidelines (NYSE:BXMT)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Starwood Property Shares Up on Q2 Earnings Beat, Expenses Decline Y/Y
- Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Starwood Property earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Starwood Property Trust Q2 2025 slides: $0.43 DE per share, strategic acquisition completed
- Brookfield Asset Management stock reaches all-time high at 63.78 USD
- Behind The (Revised) Curve
- Seeking Monthly Income? This Covered Call Trio May Be All You Need
- I’m Avoiding Most High-Yielding Mortgage REITs, Except For A Few
- Annaly Q2 Earnings Surpass Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Brookfield Asset Management stock hits all-time high at 62.66 USD
- Starwood Property: Buy The Dip (NYSE:STWD)
- AGNC Investment Q2 Earnings Miss Estimates, Book Value Declines Y/Y
- Ares Commercial: Are The Distribution Cuts Over? (NYSE:ACRE)
Günlük aralık
20.18 20.37
Yıllık aralık
16.59 21.05
- Önceki kapanış
- 20.29
- Açılış
- 20.37
- Satış
- 20.21
- Alış
- 20.51
- Düşük
- 20.18
- Yüksek
- 20.37
- Hacim
- 3.016 K
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- 0.65%
- 6 aylık değişim
- 2.33%
- Yıllık değişim
- -0.64%
21 Eylül, Pazar